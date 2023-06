Harley Street es conocida como “la calle de cirugía estética más famosa de Londres”, de acuerdo con la creadora de contenido británica Millie Taylforth, quien narró por medio de su canal de YouTube una de las experiencias más traumáticas que ha atravesado.



La joven de 22 años contó que sucedió en 2021, cuando se dirigió a este sector de la capital inglesa porque tenía planeado un 'retoque' para su rostro. Quería lograr los tan en tendencia foxy eyes; se trata de un procedimiento realizado con hilos tensores que estira la piel para que los ojos se vean más alargados.

Cuando llegó al centro estético decidió también utilizar hilos tensores en otras partes de su cara: sus mejillas y su nariz.

Su martirió inició apenas la doctora comenzó con el procedimiento. Taylforth describe cómo sintió cada una de las acciones de la especialista, sintió cómo el hilo atravesaba su cara, jalando y rozando la piel: "El peor dolor que he experimentado".



Al parecer, la anestesia no funcionó, pero no fue el único problema que afrontó la joven después de llevado a cabo el procedimiento de hilos tensores en su nariz, ojos y mejillas.

En principio, no le gustaron los resultados de cómo quedó su nariz. Sentía que era demasiado pequeña, que prácticamente había desaparecido. Esto lo confirmó cuando comenzó a recibir comentarios por parte de sus seguidores al respecto. Alguien llegó a llamarla la "Michael Jackson rubia", a lo que ella respondió: "Fue tan preciso que ni siquiera pude enojarme".

'Estaba a punto de explotar': el traumático postoperatorio

Además, las heridas no estaban sanando en el tiempo estipulado; la joven británica notaba que los puntos de ingreso de los hilos seguían muy enrojecidos, irritados e inflamados.

Lo que más le impresionaba era que algo sobresalía de las heridas, razón por la cual se dirigió al centro estético a reclamar y la respuesta que recibió no fue la esperada: "A la mujer que lo hizo no le importó en absoluto", a pesar de admitir que el procedimiento sí había tenido fallas.



De acuerdo con la creadora de contenido, la enfermera no cortó el hilo del largo requerido para este tipo de procedimientos, quedó muy largo, razón por la cual su cuerpo rechazó este objeto extraño: "Podría haber perdido la nariz".

Tras varios días de no saber qué hacer ante la mancha que seguía creciendo en su nariz y de que "pareciera que estaba a punto de reventar", Millie decidió hacer presión en la zona como si fuera un grano. El resultado no fue el más deseable: "Los hilos salieron disparados de mi nariz. No podía creerlo. ¡Había hilos blancos saliendo de mi nariz, poco a poco!".

A pesar de que todavía tiene una cicatriz que, ella cree, no desaparecerá, asegura que después de que los objetos extraños salieron de su cuerpo, sanó con más facilidad. Eso sí, asegura que tiene Trastorno de Estrés Postraumático y recomendó a sus seguidores invertigar como es debido antes de llevar a cabo cualquier intervención estética en su sistema.

