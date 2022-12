Un ‘influencer’ Colombiano se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok, pues fue robado de una forma muy peculiar. El creador de contenido Camilo Duque suele mostrar en redes sociales sus viajes y además cuenta datos curiosos de los lugares que visita.

En esta ocasión, Duque se encontraba en India y explicó que en el lugar que estaba era uno de los más peligrosos del país, pero no por las personas, sino por los monos que tienen todo un “modus operandi” para robar los objetos a los turistas que pasan por ahí.



“Me toca sostener el celular super duro cuando estoy grabando por acá porque en cualquier momento me lo pueden quitar”, comentó el ‘influencer’. Además, agregó que ha tenido que ver como roban a varias personas, incluso, en los templos donde es obligatorio dejar los zapatos afuera toca pagarle a un señor para que los cuide, pues los monos se los pueden robar.



Asimismo, comentó que estos animales se suelen sentir más atraídos por objetos como: gafas, celulares o comida. Sin embargo, en algunas ocasiones los monos están dispuestos a negociar con las personas si lo que hurtaron no es un alimento.



“En el caso de que te quiten el celular o algo valioso que ellos no puedan comer, hay dos opciones, una que terminará en algún tejado, o dos, que ellos sepan que es algo valioso para ti y te lo cambien por comida”, afirmó el creador de contenido.



En un segundo video, el hombre comenta que quiere comprobar si es cierto que estos animales están dispuestos a negociar. Así que se puso unos lentes rotos que le regalaron y se expuso como carnada. En el clip se puede ver que varios monos se acercaban a él, incluso, uno en momento intentó tomar sus lentes, pero un señor impidió el robo.



Duque volvió hacer el intentó y un mono se lanzó desde el techo de una casa y logró quitarles las gafas. “Es algo curioso porque las quitan tan milimétricamente que yo sentí que algo cayó detrás de mí, pero no sentí que me quitó las gafas, ósea son expertos”, afirmó Camilo.



Luego del robo, el hombre intentó darle una manzana para que le devolviera sus lentes, pero el mono no quiso y se quedó en el tejado. Ambos vídeos han acumulado millones de vistas en la plataforma y miles de comentarios de los internautas.



“Esa banda me da mucha ternura jajajaja”, “Similar a la décima en Bogotá jaja”, “En mi país están en moto y todos tatuados”, “Todos los de LATAM comparándolo con nuestras ciudades”, “En Colombia te roban las medias sin quitarte los zapatos”, se lee en los comentarios.

