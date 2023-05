Un influenciador chino que se hacía llamar ‘Brother Three Thousand’ (en español ‘Hermano tres mil’) murió luego de cumplir un reto en vivo que consistía en beber alcohol, específicamente siete botellas de licor baijiu, que tiene más o menos 60 % de alcohol.

El hombre tendría 34 años de edad y su apellido era Wang, detalló la BBC. Según indicaron, el sujeto ya había bebido alcohol durante sus transmisiones e incluso la aplicación Douyin, que es similar a Tik Tok pero que solo funciona en China, ya le había bloqueado algunas cuentas por incumplir con normas de la comunidad.



Se informó que el pasado 16 de mayo el ‘influencer’ estuvo compitiendo con otros creadores para ver quién ganaba la mayor cantidad de obsequios por parte de los seguidores en determinado tiempo. Luego de perder tres rondas, ‘Brother Three Thousand’ bebió las botellas de licor como castigo.



La transmisión habría terminado hacia la medianoche y su familia lo encontró muerto, luego de un coma etílico, a la tarde siguiente. “Cuando su familia lo encontró, ya se había ido, ni siquiera tuvo la oportunidad de recibir tratamiento de emergencia", señaló uno de sus amigos, Zhao, al medio local Shangyou News.



El caso de Wang habría reavivado el debate sobre la seguridad y las regulaciones en este tipo de redes sociales, dado que no es el único creador muerto luego de hacer actividades relacionadas con su trabajo como influenciador en China.

Otro hombre chino, llamado Yu Hailong, que era reconocido en Douyin por comer grandes cantidades de comida, también terminó muriendo en 2021, “después de largas horas de trabajo de alta intensidad”, en palabras de su agente, rescató BBC.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

