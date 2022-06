En redes sociales está circulando el video del momento cuando Carlos Feria, reconocido creador de contenido, agrede a su esposa Adriana Valcárcel, en la sala de estar de su departamento.



La pareja, que es una de las más queridas en el mundo digital, se ha convertido en tendencia en las últimas horas luego del polémico video.



La víctima, 'AdriaLatina', como es conocida en el mundo de la redes, publicó la grabación de la cámara de seguridad de su casa en su perfil de TikTok, aunque la borró minutos después.

Según comentan algunos internautas, el hecho habría ocurrido en presencia de su hija, Salomé Feria, de 4 años de edad.



En la cinta se puede ver como Valcárcel y Feria tienen una agitada conversación en la sala de su departamento, pero en un momento de ira, el ‘youtuber’, de 26 años, se levanta rápidamente de una de las sillas del comedor y empuja a su esposa, provocándole una fuerte caída.



Los influencers cuentan con más de 5 millones de seguidores en Instagram y 20 millones en Tik Tok, plataforma en la cual son muy activos, pues ahí es donde ambos suben contenido compartiendo tiempo en familia, por lo que el hecho sorprendió a sus seguidores, quienes los percibian como una pareja ideal.



Los comentarios de los internautas han tomado relevancia en la última horas, ya que han demostrado su inconformidad y han enviando mensajes de apoyo para Adriana.



“Es horrible cuando no sabes si denunciar o callar, te apoyamos” y “es difícil porque sin pruebas te acusan de difamación y aparte de que está uno lastimado de tanto abuso termina uno en la cárcel”, son las palabras de algunos usuarios de Internet.



“Adriana, la esposa de Carlos Feria, compartió en su cuenta de TikTok que el creador de contenido la maltrató y delante de su hija. Cabe mencionar que el video fue eliminado a los pocos segundos. Sin embargo, ya es tendencia en las redes sociales”, mencionó la página de Instagram ‘Rechismes’, que publicó el vídeo luego de enterarse de la noticia.

Declaraciones de Carlos Feria

En las últimas horas, Carlos Feria subió un video junto a su esposa en el cual daba explicaciones el video donde agrede a su esposa. El 'influencer' pidió disculpas a todos los internautas y a su pareja, pues según afirma, no fue su intención hacerle daño.



"Estoy aquí para aclarar y no para mentir. Estoy con mi esposa 'Adri', pues es evidentemente que ella es la victima de todo esto. Yo no quiero venir aquí a victimizarme porque no es así, todo lo que ustedes vieron es verdad y voy a afrontar lo que se venga".



"Les pido disculpas. Es difícil no llorar porque no es algo que yo haga por gusto, le pido perdón a todas las mujeres que están viendo este video, soy un joven que crecí en un hogar con tres mujeres: dos hermanas y mi mamá, a quienes amo con todo mi corazón, por eso se que hay respetarlas y no hay excusa para justificar lo que pasó", agregó.



Por su parte, Adriana reconoció que su pareja está en un tratamiento para controlar su ira y que la actitud que tomó Feria no es una constante en la cotidianidad de su hogar.



"Cometió un error ese día y el sabe que eso está mal. Se los digo mujeres y las personas que me están viendo, siempre les he dicho que el día que un hombre me toque me pierde para siempre, pero ese día Carlos me pidió perdón y estamos aquí". puntualizó.

