Lewis Shawcroos es sin duda alguna uno de los Youtubers más reconocidos del continente europeo, pues desde hace un par de años ha demostrado todo su amor por la música y más que todo por las líricas y composiciones colombianas.



Tanto es así que el joven inglés entre el 2020 y el 2022 viajó a Colombia para enamorarse de todo el folclor, fauna y flora que nos representa.

Toda esa idea surgió por la gran variedad de reacciones que había hecho de la música colombiana, la cual por sus gestos y sus palabras en los videos se puede decir que le han encantado.



En el 2020 el reconocido Youtuber reaccionó a una de las canciones más icónicas del vallenato colombiano llamada ‘El santo cachón’ hecha y dirigida por Los embajadores del Vallenato.



Para destacar, la primera reacción del inglés fue bastante alegre e, incluso, quedó impresionado por los buenos ritmos que se escuchaban al principio de la canción.

No obstante, no solo reaccionó auditivamente, pues el video de la canción fue lo que más le ha causado curiosidad porque se veían muchas historias y movimientos, los cuales le causaban una gran confusión.



“Todas las mejores canciones tienen videos musicales extraños y divertidos”, dijo el inglés con una sonrisa en su rostro.



Además, al seguir escuchando la famosa canción colombiana expresó que el tema era demasiado bueno, pero no sabía por qué el video era tan raro.

Se pudo observar gracias a las imágenes que el influencer inglés compartió que pudo vivir muchas sensaciones por dicha canción. Se le vio reír, disfrutar, cantar, tararear, tener cara de sorprendido por todo lo que vio y lo que escucho.



“No es normal, pero aprecio los sonidos y la creatividad”, expreso en sus conclusiones finales para dar final a su opinión de dicha canción.



Pero como se dijo con anterioridad, no es la única a la que ha reaccionado, pues el 10 de diciembre del mismo año escuchó ‘Arremángala Arrempujala’ un tema muy folclórico. El cual no pudo resistirse y bailó la gran mayoría del video al ritmo de la costa colombiana.

¿Cómo es ser influencer de viajes y que te paguen por recorrer el mundo?

