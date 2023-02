La influenciadora Ornella Sierra, mejor conocida como 'Barbie Costeña' publicó en su perfil de TikTok un video en el que daba los precios correctos de productos famosos en el Carnaval de Barranquilla para quienes no son de la ciudad y quieren ir.

Sin embargo, el video, que la misma creadora calificó como humor, se volvió viral, generando todo tipo de comentarios.



En la pieza gráfica, Sierra asegura que quiere hacer un video de tipo "informativo", ya que en temporada del carnaval muchos foráneos son estafados por locales que inflan los precios.



Sin embargo, el video está lleno de productos con precios irreales, aunque la protagonista mantiene su tono serio en todo el clip.



"Este video va dirigido a todos mis seguidores que no son de Barranquilla y se vienen a gozar el Carnaval esta semana. Es una guía para que no me los tumben", dice Sierra al iniciar.



A lo largo del clip la influenciadora muestra productos como la fécula de maíz, o Maizena, que se usa mucho en los carnavales, sobre todo en desfiles y fiestas.



Sin embargo, asegura que este producto tiene un precio de 20.000 pesos. "Cuidado se las venden en 40.000", dice Sierra.



También muestra un tarro de espuma artificial, que dice tener un valor de 55.000 pesos, y pide a sus seguidores que no vayan a dejar que se las cobren en 70.000: "Apenas el 'man' les muestre la espuma ustedes díganle "tengo 50, si te sirve bien y si no también"".



En tercer lugar, la influenciadora habla de los "chuzos de palito" o 'pinchos', como se les conoce en otras partes del país, y asegura que estos tienen un costo normal de 18.000 pesos.

Por último, habla sobre la cerveza, y asegura que en temporada de Carnaval un precio justo son 15.000 pesos por cada botella de la conocida 'Costeñita', que dice "se la tiene que tomar" todo 'cachaco' que va a Barranquilla.



A pesar de que no parece ser un video de humor, en los comentarios del mismo la 'Barbie Costeña' asegura que es una parodia.



No obstante, los usuarios de la red social no parecen haberlo tomado como chiste, pues la misma sección de respuestas está llena de personas reclamándole la desinformación sobre los precios que da.



Aunque también hubo algunos de sus seguidores que se lo tomaron con humor y le siguieron el chiste a la influenciadora. El video ya tiene más de 1.300 'me gusta'.

