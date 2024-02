‘Influencer’ dejará las redes sociales y se dedicará a buscar un trabajo real

Ana Wolfermann ha ganado popularidad en redes sociales como TikTok o Instagram, gracias a sus constantes contenidos en los que da a conocer hechos sobre su vida personal.

En TikTok está cerca del millón de seguidores y en Instagram tiene 116 mil. Además, la mujer ha tenido participaciones actorales en algunas producciones de Estados Unidos, así se comprueba con algunas de sus publicaciones.



Su residencia actual es Nueva York, pero nació en Caracas, Venezuela, tiene 22 años y en la mayoría de sus videos habla en inglés; son muy pocos en los que se expresa en español.

‘Influencer’ dejará las redes sociales y buscará trabajo

La joven llamó la atención de los internautas el pasado 9 de febrero con un video que superó 1,6 millones de reproducciones, pues allí hace un importante anunció.



“Estoy a punto de convertirme en una chica corporativa estadounidense que también está en las redes sociales”, dice la descripción del ‘clip’.

En casi cuatro minutos, Wolfermann explica que, pese a que su presencia en esta plataforma le genera ingresos, la dejará a un lado para buscar un trabajo común y corriente.



Según Ana, todo lo que vivió como ‘influencer’ no ha estado a “la altura de sus expectativas”, por esto, quiere “dar un paso al costado”.



La creadora de contenido enfatizó que estar todo el tiempo grabándose y contando hechos sobre su vida se ha vuelto agotador y, de paso, esto no ha contribuido en un crecimiento desde la profesión que estudió.



“Siento que desde que me gradué y he estado haciendo esto (ser influencer), no he hecho nada con mi cerebro. Paso todo mi tiempo hablando de mí misma, tomándome y editándome. Esa no es la vida que quiero vivir”, manifiesta Ana Wolfermann.

Varios de los seguidores de la joven le dejaron comentarios como: “Disfruté mucho este video ¡Ve a hacer lo que te haga feliz!”, “Esto es tan refrescante más honesta y estoy tan obsesionada con esto”, “Me encanta este punto de vista, nunca escuché a otro creador de contenido hablar sobre esto” y “Toma un trabajo en ‘marketing’ de ‘influencers’, serías perfecta para ello”.



@anawolfermann im about to become a corporate america girly who also does social media purrrrr ♬ original sound - Ana Wolfermann

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

