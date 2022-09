En redes sociales hubo polémica por las confesiones de una ‘influencer’ norteamericana, quien admitió su fijación por un tipo de hombre muy específico que ella busca para tener una relación amorosa.

Amy*, una creadora de contenido de 26 años de edad, admitió que solo sale con hombres que tengan un alto poder adquisitivo con cargos relevantes en empresas importantes.

“Nueve de cada 10 de mis citas han sido directores ejecutivos porque me gustan las personas que tienen mucho éxito y son muy libres financieramente, los directores ejecutivos suelen tener la mayor libertad con sus propios horarios”, explicó la creadora de contenido al medio británico ‘Mirror’.

Los hombres con los que ella ha salido pueden llegar a gastar hasta 108.000 dólares estadounidenses (cerca de 485 millones de pesos colombianos) para poder impresionar a la joven de 26 años, quien también es propietaria de una línea de productos para el cuidado para la piel.

“(Mis pretendientes) tienden a ser millonarios y multimillonarios. Eso es importante porque quiero tener éxito y crear ese estilo de vida. Pero en última instancia, se trata de la personalidad y el ambiente”, aseguró.

Ella selecciona comúnmente a empresarios de 40 años o más, quienes tengan cargos importantes en empresas reconocidas. Foto: iStock

Por lo tanto, para ella no es raro que le den regalos valorados en miles de dólares, como viajes en jets privados, cenas en restaurantes elegantes y hoteles de lujo, así como entradas a eventos importantes, como los grandes premios de la Fórmula 1.

Amy, de origen canadiense, pero radicada en Londres, Reino Unido, ha viajado a varias ciudades en diferentes países como Mónaco, Francia y Suiza durante la última semana.

París es uno de sus destinos favoritos para viajar con sus pretendientes. Foto: iStock

“Mi estilo de vida consiste esencialmente en experiencias increíbles y hermosas. Me encantan los viajes espontáneos y la libertad de viajar mucho, me encanta explorar diferentes culturas y esta forma de salir en pareja me da la oportunidad de hacerlo”, afirmó la ‘influencer'.

Sus filtros para citas



Al momento de elegir con quien salir, Amy primero decide el lugar al que quiere viajar y, a partir de ahí, comienza a buscar y a hablar con pretendientes que estén dispuestos a llevarla al lugar deseado.

Por lo general, cuando la creadora de contenido se decide por un hombre, habla con él durante dos días, además de tener una videollamada para corroborar que la persona con la que está hablando es quien dice ser.

También hace un análisis de los nombres y las fotos de dichos hombres para asegurarse de que no haya algún detalle “sombrío”, además de consultar su información en Google, para corroborar si su cargo e identidad son verdaderos.

“Debes asegurarte de que todo esté seguro al haber investigado y saber que la persona es confiable”, explicó.

Cuando ya ambos se encuentran, Amy admitió que es una oportunidad para conocer de una forma más profunda al pretendiente. “Llegas a conocer muy bien a la persona y realmente llegas a tener una inmersión profunda, es como ser empujado al fondo de una piscina”, admitió.

Ella también aseguró que mantendrá su hábito de tener citas casuales hasta que encuentre con quien verdaderamente haga conexión para así casarse y tener una familia. También dijo que su forma de buscar consorte es algo “natural”.

Durante las citas, Amy aprovecha para concoer mas profundamente a su pretendiente. Foto: iStock

“Si observas la literatura académica sobre ‘citas’ y las teorías de la evolución, las mujeres generalmente se sienten atraídas por los hombres con mayores recursos, es algo biológico”, le mencionó a ‘Mirror’. “Creo que todas las mujeres tienen esa inclinación natural de buscar a alguien que pueda cuidarlas y tener una vida libre de estrés, pero que aún así pueda ser independiente”.

No obstante, también confesó que no ha recibido muchas críticas con respecto a su fijación con hombres multimillonarios. “En realidad, no encuentro mucha gente que me critique por eso, pero si lo hacen, simplemente les diría, ‘oye, esta es mi vida, esto es lo que valoro y estas son mis metas’”, concluyó.

