Rechazo a ‘influencer’ que adoptó a un puma como mascota en Rusia

Aunque algunas personas se hacen famosas por sus talentos o por su interacción en redes sociales, otras simplemente son conocidas por protagonizar hechos insólitos. Ese es el caso de Natalia Korotova, una mujer rusa que tiene como mascota a un un puma.

Desde hace poco más de un año, la mujer adoptó al felino, al que nombro 'London'. En las fotografías que comparte en sus redes sociales se ve que empezó a convivir con él cuando aún era un cachorro. En ese entonces, apenas tenía el tamaño de un gato grande.



Sin embargo, con el paso de los meses, 'London' empezó a crecer.

Antes de traer al puma a su casa, la familia de Korotova ya tenía una mascota: un pequeño perro peludo de raza pomerania. Pese a las diferencias, en las publicaciones se ve que ambos animales no se llevan mal y su dueña disfruta mucho capturando los momentos que ambos comparten.



En las redes sociales están registrados todos los pormenores de la convivencia del perro, el puma y los hijos de Korotova, que ya tiene más de 4.000 seguidores en Instagram.



La mujer incluso le creó otra cuenta al felino. Allí comparte fotografías y videos en los que interactúa con él. "Hola, soy London. Vivo en la región de Perm, en Rusia, con una familia que me quiere mucho. Soy tu nuevo favorito", dice la biografía de la cuenta.

En algunas publicaciones se observa al animal en espacios caseros como la cocina o las escaleras. La familia de Korotova lo trata como a un auténtico gato. Le dan comida en tazones y lo deja merodear por las habitaciones como si nada.



"Pobre animal, déjenlo libre en su hábitat natural. ¿Cómo pueden pensar que esto está bien?", comenta un usuario en uno de los videos. La persona que maneja la cuenta del felino responde de inmediato. "¿Estás loco? Este animal nunca ha visto cómo es un ambiente natural. Ni siquiera sabe lo que es y tú me ofreces dejarlo libre en el mundo salvaje. ¿Eso estaría bien?", contesta.



Mientras tanto, el usuario sigue increpando a sus dueños. "Él ni siquiera debió haber sido criado en este ambiente desde un comienzo. ¿Así cómo podría comportarse de forma natural? Si les gustan los animales, inviertan su dinero en conservar su hábitat, no en tratarlos como mascotas", sentencia el hombre.



Los expertos señalan que tener animales salvajes en casa tiene consecuencias nocivas para ellos y puede ser muy peligroso para sus dueños.



"Las especies animales afuera de su hábitat o ambiente natural no pueden realizar las funciones para las cuales han evolucionado en dichos espacios", explica el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) de la ciudad de Cali.

Tendencias EL TIEMPO