En nuestra sociedad siempre ha existido la pregunta ¿quiénes son más infieles si los hombres a las mujeres? dependiendo de la persona la respuesta puede variar. Sin embargo, muy poco se ha cuestionado si la religión hace que las personas engañen o no a sus parejas.

Esta pregunta sobre la relación entre la religión y la infidelidad la ha abordado recientemente la plataforma Ashley Madison, la cual es conocida para encuentros extramaritales, y la respuesta no fue lo que esperaban.



En esta fechas de Semana Santa la aplicación aprovecho para preguntarle a sus usuarios lo siguiente: ¿Los religiosos son más o menos fieles a sus pareja?, ¿los creyentes pueden ser menos infieles que los agnósticos o ateos?, ¿ hay alguna relación entre el amor y la fe?



Estas y más preguntas son las que hicieron en la plataforma. Los resultados revelaron que el 66 % de los infieles son creyentes.



(No deje de leer: ¡Nació Índigo! Camilo y Evaluna comparten primeras fotografías con su hija).

Facebook Twitter Linkedin

La mayoría de los encuestados respondieron que no creen que las enseñanzas religiosas reflejan de manera realista las experiencias que tienen en la vida. Foto: iStock

El sondeo se realizó a 3.650 usuarios. Entre ellos, el 17 % son ateos o agnósticos, el 26 % consideró que la religión no juega un papel importante en la vida, mientras que el 37 % aseguró que la fe es lo más importante, incluso, el motor de estas.



“Se podría suponer que los infieles no se identifican con ninguna religión ni tienen ningún tipo de brújula moral, pero nuestros datos revelan que muchos de nuestros miembros son de hecho muy devotos a su religión y que esta hace poco para afectarla”, afirmó Christoph Kraemer, director ejecutivo para Latinoamérica de Ashley Madison, a los medios de comunicación.



Esta conclusión, choca con la perspectiva que se tiene de la religión en la cual los creyentes son los que creen en el amor eterno y que esta persona será la única para toda la vida, ya que afirmaron su amor antes los ojos de Dios.



Esto lleva a otra pregunta: ¿Ser creyente tiene algo que ver con la fidelidad?

Infidelidad y religión

La mayoría de los encuestados respondieron que, independientemente de su fe y género, no creen que las enseñanzas religiosas reflejan de manera realista las experiencias que tienen en la vida.

​



(Siga leyendo: La exitosa carrera de Ben Affleck, ahora comprometido con Jennifer López).



Alguna de estas son ‘no tener relaciones sexuales antes del matrimonio’, ‘el adulterio es un pecado’ o ‘mantener la exclusividad sexual con el o la cónyuge’. El 52 % de los católicos encuestados afirman que ciertas enseñanzas deberían actualizarse, como la de no tener sexo hasta la noche de bodas.



Otro dato curioso que arroja la encuesta es que los católicos tienen una vida sexual más satisfactoria, ya que el 28 % tienen un par de veces sexo con su pareja principal y el 17 % con su pareja de infidelidad al menos una vez por semana.

Facebook Twitter Linkedin

Los resultados revelaron que el 66 % de los infieles son creyentes.

. Foto: iStock

En cambio, los ateos y agnósticos son mas fieles pero no tienen una vida sexual tan activa como los católicos, ya que el 17 % tiene sexo con su pareja principal un par de veces a la semana y el 10 % una vez a la semana con otra pareja.



Por su parte, el 21 % de los protestantes y anglicanos tienen relaciones con su pareja principal un par de veces a la semana y el 13 % al menos una vez a la semana son su pareja de aventuras.



(Lea también: Michel Lotito, el hombre que se comió una avioneta entera).



Sin embargo, los resultados no quieren decir que los creyentes no se arrepientan ya que el 56 % hace oraciones a diario, aunque solo el 16 % lo hacen para ser perdonados por sus infidelidades y el 13 % son plegarias para mejorar su vida sexual.

Más noticias

- Hassam: su exesposa dice que el humorista 'ya tiene novia'

- Daniella Álvarez: así va recuperación tras no caminar por herida en el pie

- ¿Lo volvió a hacer? Epa Colombia montó en helicóptero con fajo de billetes

- Hassam: su exesposa dice que el humorista 'ya tiene novia'

Tendencias EL TIEMPO