Escándalos recientes de infidelidad de famosos colombianos

Una de las periodistas de farándula más reconocidas del país contó por qué su relación con Rafael Caparroso termino. Diva Jessurum se ha caracterizado por tener una vida amorosa de altos y bajos y esta vez no fue la excepción. La presentadora aseguró en una entrevista para el canal de YouTube 'Las mujeres de mi tierra' que su expareja se había inscrito a espaldas suyas en un reality para conseguir pareja y, al ser aceptado, le terminó sin pensarlo dos veces.



A pesar de la situación, Jessurum aseguró que cree en el amor y que quiere un buen hombre para su vida. "No le pago a nadie para que esté conmigo. No quiero mentiras, no quiero ser usada, no quiero que me engañen, no quiero que me maltraten, no quiero ser mujer para un rato, no quiero un hombre que me envidie lo que he trabajado. Quiero un hombre bueno que me ame y me valore", agregó.