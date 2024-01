Infidelidad: ¿si la pareja de un amigo lo engaña es conveniente contárselo?

En el transcurso de nuestras vidas, especialmente en el entorno social en el que nos desenvolvemos, ya sea en una gran ciudad o en un pequeño pueblo, nos podemos topar con situaciones inesperadas que nos colocan en un dilema moral.



Un ejemplo claro de esto es cuando nos encontramos con la pareja de un amigo o amiga en una situación que evidencia infidelidad. Este tipo de encuentros nos enfrenta a una difícil decisión: ¿deberíamos informar a nuestro amigo sobre la infidelidad de su pareja?

El doctor Juan Eduardo Tesone, médico de la UBA y psiquiatra de la Universidad de París XII, opina sobre esta delicada cuestión en diálogo con 'La Nación'.



Según el especialista, inmiscuirse en la intimidad de una pareja no es lo más apropiado, dado que cada relación tiene sus propios acuerdos, algunos de los cuales pueden ser desconocidos para los amigos y familiares.

Tesone enfatiza que no hay una respuesta única y clara a la pregunta de si es aconsejable informar a un amigo sobre la infidelidad de su pareja. Factores como el grado de amistad, la personalidad del amigo, el tipo de relación que mantiene con su pareja, e incluso si existe una petición explícita previa para ser informado en tal situación, son aspectos cruciales a considerar.

Las razones más comunes para la infidelidad suelen ser insatisfacción sexual, problemas de comunicación y falta de atención emocional. Foto: iStock

El dilema de la información y la amistad



El doctor Tesone también reflexiona sobre si omitir esta información se considera una mentira, y señala que algunas verdades pueden resultar agresivas.



Además, plantea que si bien la omisión podría ser vista como una traición por parte de un amigo, especialmente si existe una demanda explícita previa, no siempre es el caso.



La decisión de informar o no sobre la infidelidad puede ser ambigua y requiere cuidado, ya que coexisten dos demandas: una consciente de querer saber y otra inconsciente de preferir no saber.

En cuanto a si la infidelidad debe ser vista como una forma de maltrato que debe ser revelada para proteger a un amigo, Tesone es cauteloso. Argumenta que la infidelidad no es necesariamente un acto de maltrato y que depende en gran medida del acuerdo tácito o explícito de cada pareja.



Además, señala que hay relaciones con acuerdos abiertos que no se hacen públicos y para quienes la noción de "infidelidad" no tiene el mismo significado.

Si se decide informar sobre la infidelidad, el psiquiatra aconseja hacerlo con prudencia y tacto, teniendo en cuenta cómo se siente el amigo en su relación y qué le hace bien o mal. Esta decisión, sin embargo, puede tener un impacto en la amistad, ya que puede ser percibida como una intrusión o incluso una agresión.

La complejidad de la decisión y sus consecuencias



Tesone, en entrevista con 'La Nación', también aborda la cuestión de si se debería hablar primero con la persona infiel, en caso de que también sea un amigo. Aquí, el experto desaconseja esta acción, argumentando que nadie tiene el derecho de imponer una noción de fidelidad y que cada persona es libre de vivir su vida como mejor le parezca.



Además, menciona que el término "infiel" conlleva una connotación religiosa que no necesariamente se aplica a las relaciones humanas.

Estudios indican que las mujeres tienden a ser más propensas a la infidelidad emocional, mientras que los hombres buscan más la infidelidad sexual. Foto: iStock

Por último, el psiquiatra aborda la incertidumbre de si el amigo ya está al tanto de la infidelidad y cómo esto impacta en la decisión de compartir o no la información. Señala que es casi imposible saber con certeza si el amigo ya conoce la infidelidad y que, en algunos casos, puede preferir mantener esa información en privado.



Tesone concluye que, en nombre de la amistad o la ética, a veces se cometen errores que, lejos de ayudar, pueden herir.



En resumen, la decisión de informar a un amigo sobre la infidelidad de su pareja es un dilema complejo que no tiene una respuesta universal y requiere una consideración cuidadosa de numerosos factores.

"Evidentemente, toda intrusión en la vida afectiva del otro, más allá de que sea un amigo, puede retornarse negativamente en el vínculo de amistad. Como bien dice el proverbio: 'El infierno está lleno de buenas intenciones. Y el infierno de uno no es necesariamente el del otro", concluye el experto.

