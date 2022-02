“La infidelidad es una decisión, no un error. Y una decisión consciente”, afirmó Stephania Soto, líder investigadora de un estudio sobre infidelidad en Colombia desarrollado por Gleeden, aplicación de citas extraconyugales, que se aventuró a conocer qué porcentaje de los colombianos ha sido infiel, por qué y las consecuencias que sufrieron tras haber cometido una traición.

Para este fin se realizó una investigación no dirigida, que revisó 6.218 publicaciones en internet con el objetivo de determinar de qué se habla en el país en cuanto a las relaciones de pareja, y una dirigida; con una muestra de 6.532 personas, quienes fueron encuestadas sobre el tema.

En primer lugar, se encontró que de lo que más se conversa en los medios digitales es justamente de la infidelidad, de hecho, hallaron foros que abordan exclusivamente el asunto. Sin embargo, los internautas “siempre la ven en tercera persona, es decir, como una situación alejada o ajena”, destacó Soto.



Aún así, en la segunda parte del estudio, el 63 % de los encuestados respondió que ha sido infiel, frente a un 37 % que no. Además, un 51 % consideraría llegar a ser infiel en algún momento, mientras un 49 % no.

La infidelidad puede ser física, emocional o digital, pero la que más rechazan los colombianos es la primera. Foto: iStock

Así las cosas, “6 de cada 10 colombianos han sido infieles, en comparación con 5 de cada 10 que lo consideran. Esto significa que 1 de cada 10 lo ha hecho, pero no lo ha considerado”, resumió la encuesta.



¿Quiénes son más infieles? En cuanto al género, 8 de cada 10 hombres han sido infieles, mientras que 6 de cada 10 mujeres lo han sido.



Cabe mencionar que, de acuerdo con la investigación, los colombianos consideran infidelidad el sostener una relación física o digital con otra persona, es decir, tener sexo, besarse o tomarse de la mano con otro o hablar con alguien desde una aplicación de citas y dar ‘Like’ a publicaciones.

¿Por qué una persona es infiel?

De acuerdo con el sondeo elaborado por Gleeden, los colombianos son víctimas de la seducción o, al menos, según ellos es la mayor motivación que los ha llevado a ser infieles. El 40 % de los encuestados se ha sentido atraído por otra persona, ha deseado tener relaciones sexuales con alguien más o, simplemente, ha tenido la posibilidad de hacerlo.

Sin embargo, un 38 % ha cometido una traición por causas emocionales, es decir, se ha sentido incompatible con su conyugue, ha pensado que la relación no tiene futuro o que es un error, considera que su pareja es insensible o no está el 100 % involucrada en la relación o, por otro lado, siente que no coinciden sus planes de vida.



En ese sentido, la sexóloga Flavia Dos Santos explicó que, contrario a lo que se piensa, una infidelidad no está relacionada con el tema sexual tanto como con la necesidad de sentirse amado.

De acuerdo con Flavia Dos Santos, muchas veces el infiel busca satisfacer la necesidad de sentirse deseado. Foto: iStock

“Mucha gente ha asociado a lo largo del tiempo que la infidelidad tiene que ver con el sexo, que cuando uno busca ser infiel es porque está insatisfecho sexualmente o busca algo más de placer, pero no es verdad. La primera cosa que dice un infiel es: ‘Yo me siento vivo otra vez, yo me siento feliz, yo me siento cuidado’, y ahí nos vamos dando cuenta que la infidelidad tiene mucho que ver con el deseo de ser deseado, hay una necesidad natural en todos los seres humanos de sentirnos valorados. Cuando la persona encuentra el brillo de su imagen en los ojos del otro es cuando se da la infidelidad. Si no somos validados constantemente por el otro, si no sentimos que el otro nos desea de verdad es cuando uno está ‘vulnerable’ a caer en una infidelidad”, destacó la experta.

¿Qué consecuencias trae la infidelidad?

En este punto es importante destacar que en Colombia las mujeres sufren más consecuencias sociales al ser las más juzgadas tras cometer una infidelidad, premisa con la que concordaron el 68 % de los encuestados. Lo que explicaría, según Soto, por qué el género masculino es el más infiel, pues no se les critica ni señala como lo hacen con una mujer y, además, ellos suelen tener más libertad sexual y corporal.



Según Flavia Dos Santos, algunos infieles pueden serlo a causa de la renuncia al propio deseo, miedo al abandono o autopercepción. Foto: iStock

Acerca de las consecuencias más frecuentes que experimentan los colombianos luego de vivir una aventura extraconyugal, la principal es el sentir culpa, le sigue la pérdida de confianza y, por supuesto, el fin definitivo de la relación. No obstante, hubo quienes aseguraron que solo se dejaron de hablar por un tiempo, discutieron el tema, fueron a terapia y tomaron medidas o, simplemente, lo ignoraron.

Consejos de Flavia Dos Santos

La sexóloga brasileña destacó tres puntos clave para evitar una infidelidad o llevar una relación sana:



1) Conocerse a sí mismo.

2) Dialogar antes de iniciar una relación de pareja.

3) Dejar de idealizar el amor y exigir tanto.



Según la profesional, lo primordial es tener claro qué le gusta y qué no, qué es eso que le apasiona y le causa deseo, pues al encontrar eso que lo mueve, empezará a ser fiel a usted mismo y así mismo, lo será con otros.



“Aprovechar este momento de la historia que nos permite tantas cosas y nos da tantas posibilidades para poder encontrar nuestro deseo. A partir de esa fidelidad conmigo mismo, yo puedo ser leal con otras personas. Hay que ser fiel con uno para poder tener lealtad con otros”, advirtió.



En segundo lugar, para Flavia es fundamental que dos personas que inician una relación dejen claro qué es infidelidad para cada, pues la diferencia de culturas y pensamientos puede hacer que no concuerden las percepciones frente al tema.

La clave para vivir una relación de pareja plena es "permitir al otro que exprese y viva su deseo real y no tratarde ser policía de todo el mundo", explicó Flavia Dos Santos. Foto: iStock

“Dos personas se unen y no discuten sobre qué es infidelidad, entonces uno de ellos asume que el otro va a tener el mismo comportamiento y ahí es donde inician los conflictos. El consejo es decir con su pareja: ‘A ver, nos vamos a sentar y vamos a poner aquí en la mesa qué es infidelidad y qué no es infidelidad para ti y para mí’, porque faltan acuerdos en ese sentido para evitar problemas”, subrayó.

Somos seres humanos y no podemos garantizar nuestro deseo el resto de la vida FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, la sexóloga destacó que se debe dejar de idealizar el amor, pues una relación de pareja está conformada por dos seres humanos con defectos, cuyos deseos pueden cambiar con el paso del tiempo.



“Nosotros idealizamos el matrimonio, idealizamos las relaciones sexuales y vivimos un estado de frustración constante porque creemos que hay algo que no estamos logrando o que no encontramos en el mundo. Aterrizar a la realidad sería más saludable, somos seres humanos y no podemos garantizar nuestro deseo el resto de la vida; ustedes pueden decir lo que desean hoy, pero nadie puede garantizar su propio deseo dentro de cinco días, dentro de seis años. Y eso es ser honesto, es decir: ‘Yo te estoy amando, te estoy escogiendo cada día, pero yo no puedo garantizar eso para siempre’”.

