Una mujer relató a través de su cuenta de TikTok cómo sorprendió a su esposo con otra persona. Sin embargo, y tras las sospechas por el raro comportamiento de su cónyuge, la internauta no solo se dio cuenta de que sí le era infiel sino que la engañaba con un hombre.

Marisela Ruíz Sinaloa, de México, tomó la decisión de seguir a su esposo luego de que él saliera del restaurante en el que trabajaba, pues el hombre le aseguró que debía hacer horas extras, situación que ella no creyó.



El esposo de Ruíz salió acompañado por otro hombre y ella los siguió hasta su lugar de destino: un motel lejos de su hogar y su lugar de trabajo.



Al principio, Ruíz pensó que en cualquier momento llegarían dos mujeres para acompañar a su esposo y al supuesto compañero de trabajo. Pero eso jamás sucedió y Sinaloa se llevó una confusa e incómoda sorpresa.

La mujer decidió entrar al motel y no quedarse con ninguna duda, así que se percató de que su esposo y el hombre con el que estaba solicitaron la misma habitación, así como ella lo contó en su cuenta de TikTok.



Luego de ello, Ruíz decidió entrar para cogerlo infraganti y se topó con la noticia de que su esposo sí le estaba siendo infiel, pero no con una mujer sino con otro hombre.



“Yo dije, evidente se van a tomar, se van con unas viejas. Se los juro que jamás me pasó por la mente nada entre ellos”, comentó Ruíz en su anécdota.



El esposo, sin nada más que decir, terminó aceptando que era gay y que llevaba un buen tiempo saliendo con aquel sujeto. Posterior al hecho, ambos decidieron terminar con siete años de matrimonio y se divorciaron.

“Luego de descubrir la infidelidad de mi esposo, comencé entrar en una etapa de ansiedad y escuchaba una voz que me decía: ‘hazte daño’, y yo intenté quitarme la vida. Tuve que ir al psiquiatra porque pensé que nunca iba a superar que mi pareja me hubiera sido infiel con un hombre”.



Aunque Ruíz tuvo que asistir a varias terapias para superar el engaño, actualmente se lleva bien con su exesposo y con las dos hijas que ambos tienen.



¿Nunca sospechó que su esposo era gay?

Ruíz aseguró que nunca sospechó ni se llegó a imaginar que su esposo era gay, pues no era afeminado ni tenía actitudes homosexuales. No obstante, sí le gustaba ayudarle a Sinaloa a arreglarse, peinarse e incluso maquillarse.

“Le gustaba mucho ayudarme a arreglar y yo solo pensé: como a mí no me gustaba hacerlo entonces él buscó formas de que yo lo hiciera”, contó Ruíz en el video publicado en su cuenta de TikTok.



Según contó Ruíz, ella tardó mucho en recompensarse de la homosexualidad e infidelidad de su esposo. Luego de un tiempo lo logró y actualmente se le ve muy activa en sus redes sociales hablando sobre el tema y aconsejando a las mujeres que han pasado por una decepción amorosa.

