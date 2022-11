La Universidad Tilburg, de Países Bajos, realizó un estudio que revelaría la emoción o sentimiento que tienen los hombres y mujeres al ser infieles.



Durante 12 años se recopiló información de adultos alemanes, a quienes se les cuestionó por las relaciones amorosas extramatrimoniales y las sensaciones que estas les generaba. La investigación se basó en 609 personas que tuvieron aventuras, de las cuales 338 fueron víctimas de la misma.



La universidad reveló que hay una química de bienestar y satisfacción en las mujeres al ser infieles, contrario a lo que sucede con los hombres, que sufrirían de baja autoestima.

Infidelidad AMP Foto: iStock

Una de las razones por las que las mujeres y hombres son infieles es por la durabilidad en las relaciones, la ausencia de comunicación, la falta del nacimiento de un bebé u otro factor de vital importancia.



Olga Stavrova, directora del estudio y docente, contó que la infidelidad en las mujeres se origina por falta de satisfacción en la relación amorosa a largo plazo.



"El aumento de su bienestar por tener una aventura se debió probablemente a que sus necesidades personales fueron finalmente satisfechas, y también posiblemente como resultado de que fue una 'llamada de atención' para sus parejas, que entonces hicieron 'cambios de comportamiento positivos'", señaló.



Por su parte, Gabriel Rolón, psicólogo, explica a 'Infobae' lo que para él significa la infidelidad y entender el entorno de esta decisión: "La fidelidad no pasa por el hecho de estar o no con otra persona. La fidelidad tiene que ver con un acuerdo y la infidelidad tiene que ver con la ruptura del acuerdo. La fidelidad no es un acto natural sino el producto de una decisión. Decisión que, generalmente, se sostiene con un gran esfuerzo”.

¿Qué dicen los expertos?

La Universidad de Reichman, ubicada en Israel, explica que como regla en la relación está la infidelidad, el compromiso de la pareja disminuye, sintiéndose incómodo más el hombre que la mujer.



