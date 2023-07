En la plataforma de OnlyFans hay dos colombianas que se están robando toda la atención y ellas son Aída Cortés y Angie Brand, quienes con su contenido han logrado conseguir una gran de admiradores e ingresos.



La fama que han conseguido estas mujeres ha ocasionado que constantemente sean comparadas, algo que a ninguna de las dos les ha gustado y han manifestado su molestia en redes sociales.

Hace unos días, se dio a conocer que Brand ganaba más dinero que Cortés en la plataforma de contenidos para adultos. Pues la joven de 19 años afirmó que ella ganaba alrededor de 189 millones de pesos al mes y Aída solo 100 millones de pesos.



En medio de esta situación, la santanderina decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. En este sentido, algunos usuarios la cuestionaron sobre lo que había dicho Angie sobre sus ingresos mensuales.



"Yo no estoy pendiente a tiraderas de nadie y mucho menos de alguien que de pronto quiere usar mi nombre o mi imagen para decir, yo me comparo a ella. Primero que todo uno no debe comprarse con nadie, por qué uno es único y segundo que todo habría que ver los números, los logros y la vida”, comentó.



Además, agregó que no había por qué competir y que ella estaba segura de que le iba mucho mejor en la plataforma.

Luego de esto, Angie Brand también utilizó su cuenta para demostrar que Aída sí está pendiente de ella y que en su discurso se estaba contradiciendo.



"Les voy a aclarar unas cositas. Resulta que me enviaron el video de la chica donde ella decía que supuestamente no estaba pendiente de mí. Entonces les voy a dejar aquí las evidencias: esta es una mis cuentas donde ella me sigue. Nena te estás contradiciendo, eres muy incoherente con lo que dices y lo qué haces”, empezó diciendo.



Por otro lado, comentó que ella nunca se ha comparado, pues ella tiene su marca y sola la ha sacado adelante.

"Yo no tengo la culpa que nos comparen, porque yo jamás me he comparado con nadie. Por último me da risa que tú dices que tú eres tu nombre, tu marca, yo también soy mi nombre y mi marca y no tengo necesidad de estarme pegando a la fama de absolutamente nadie. Por qué yo tengo mi propio imperio, mi propia fama", concluyó.



Por el momento, ninguna de las dos creadoras de contenido ha vuelto hablar del tema. Sin embargo, algunos internautas han comentado que no deberían pelear por quién tiene más ingresos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

