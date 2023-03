Mucho se ha especulado sobre la relación amorosa entre la exseñorita Colombia Daniella Álvarez y el actor Daniel Arenas, pues los rumores sobre su separación ya son tema de conversación en los portales de chismes más consultados, luego de la polémica suscitada en las últimas semanas por el beso del bumangués con Adamari López en un programa de televisión.



Desde entonces, no ha sido para nada placentero el noviazgo entre estos famosos, quienes ya no han vuelto a compartir momentos de calidad en pareja en las redes sociales como tenían acostumbrados a sus millones de seguidores. Es más, para muchos de ellos eran un ejemplo a seguir y los tenían como el referente de un "amor perfecto".



La polémica se hizo más visible cuando un periodista abordó a la barranquillera con algunas preguntas un tanto incómodas que no quiso responder y, con notable molestia en su rostro, ignoró al comunicador, quien no tuvo más remedio que dejar de hacer cuestionamientos.



¿Indirecta de Álvarez?



Y es que en los últimos días no se había vuelto a tener información sobre la pareja, no obstante, un ‘picante’ comentario de la modelo en sus plataformas digitales volvió a 'avivar el avispero' y puso sobre la mesa la posibilidad de que en efecto la situación no va del todo bien.



Todo comenzó con la opinión de una influencer conocida como ‘Tatiana Franko’, quien compartió su experiencia en las relaciones amorosas. La creadora de contenido manifestó que había sido víctima de una especie de engaño que la dejó rota y de la cual le fue difícil salir.



Dicho post llamó la atención de Daniella Álvarez y dejó sus reacciones en la caja de comentarios de la publicación con una 'ácida' frase que causó revuelo en las redes sociales: "Mejor conocidos como narcisistas encubiertos", opinión que no fue para nada bien recibida por algunos internautas, quienes inmediatamente empezaron a especular que era una ‘pulla’ para Arenas.



Hasta el momento no se ha confirmado ni desmentido si efectivamente el vínculo amoroso entre las celebridades se terminó y será cuestión de esperar hasta que alguno de los dos de un veredicto final a esta controversia que cada día sigue ganando rumores nuevos.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO