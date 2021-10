¿Qué significa 'Índigo', nombre que tendría el hijo de Camilo y Evaluna?

Los artistas Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas más reconocidas de la farándula, pues suelen compartir todo lo relacionado con su matrimonio a través de sus redes sociales y su música.



En esta ocasión, decidieron dar a conocer la noticia de que van a ser papás a través de 'Índigo', canción que estrenaron el pasado miércoles 13 de octubre.

Antes de lanzar su nuevo tema, sus publicaciones hacían alusión a que sería una interpretación sobre el amor que se tienen. Sin embargo, dejaron asombrados a todos sus fanáticos debido a que no se trataba de su amor, sino del amor que le tienen a 'Índigo' el bebé que espera Evaluna.



En ese sentido, muchos de sus fanáticos se han preguntado acerca del nombre del menor que viene en camino, pues no es muy común escucharlo.



De acuerdo con el portal de psicología 'Siquia' hay niños denominados 'Índigo' los cuales tienen una evolución "con un paso por delante en el campo ético y mental".

Esta creencia señala que los menores Índigo tienen una "mayor capacidad para empatizar o mayor creatividad".



Sin embargo, no existe estudio científico que respalde esta fuerte creencia.



Por otro lado el Diccionario de la Lengua Española, afirma que Índigo es un término de la India que hace referencia al añil, un color azul oscuro con violeta que es extraído de las hojas del árbol que lleva el mismo nombre: Índigo.



Se cree que los artistas eligieron este nombre para su primer hijo para hacer referencia a un tema espiritual que lo relacione con la creatividad y la ética humana. Pero, hasta el momento, la pareja no ha explicado el porqué del nombre, ni han hecho declaraciones sobre el sexo del bebé, por lo que el nombre funciona para cualquier género.

