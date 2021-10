¿Por qué el hijo de Camilo y Evaluna se llamará Índigo?

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas de la farándula más mencionadas en el momento, pues la noticia de su embarazo ha dado bastante de qué hablar en redes sociales. En especial porque dieron a conocer que serían papás a través de una canción que lanzaron juntos: ‘Índigo’.



El título de la canción es en honor a su hijo, quien recibirá este nombre.

La palabra Índigo ha llamado la atención de muchos de sus seguidores, debido a que no era muy conocida. El peculiar nombre ha despertado la curiosidad de los internautas y de los medios de comunicación, a los cuales les explicó todos los detalles de su música y su hijo.



En medio de la rueda de prensa que hizo Camilo debido al lanzamiento de ‘Indigo’ respondió preguntas de diversos canales de televisión de varios países para contar la emoción de ser papá y además el significado del nombre que le pondrán a su bebé.



En medio de la entrevista con 'Buen día Colombia', el compositor explicó que le encanta Índigo porque es una palabra esdrújula que, para él, tiene mucha sonoridad. Además, expresó que tiene un significado importante para él y Evaluna, debido a que conocieron el color índigo en un viaje que hicieron a la India.



“Nos encantó este nombre, me encanta la sonoridad, es una palabra esdrújula que me fascina, me encanta lo que significa místicamente y espiritualmente, me encanta el índigo como color, la textura del índigo como trabajo textil”, explicó al medio anteriormente citado.



Por otro lado, le confesó a ‘Telemundo’ el primer contacto que tuvieron con la palabra: “Me acuerdo cuando estuvimos en la India que vimos las tinturas de índigo y cómo lo trabajan. Me enamoré del color, aparte el color es precioso, y la connotación que tiene".



(Leer más: Mau y Ricky: el emotivo momento cuando se enteraron que van a ser tíos).

(Siga leyendo: Evaluna Montaner reveló imágenes de su embarazo).



El Diccionario de la Lengua Española, afirma que Índigo es un término de la India que hace referencia al añil, un color azul oscuro con violeta que es extraído de las hojas del árbol que lleva el mismo nombre: Índigo, y el cual se puede usar como tinte natural.



Evaluna y Camilo han afirmado en varias ocasiones que el nombre es neutro y no tiene género. Además confesaron que no van a saber el sexo de su bebé, sino hasta su nacimiento, el cual se espera que sea entre marzo y abril del próximo año.



En medio de la rueda de prensa, el paisa también mencionó que muy pronto estará de gira con su esposa Evaluna Montaner para interpretar su nueva canción y la más importante para ambos hasta el momento, por lo que en estos días estarán publicando fechas en las que visitarán Colombia, pero por el momento creen que será en diciembre.

Más noticias:

Maía confesó que está embarazada luego de dos años de desearlo

Greeicy Rendón y el video donde confirmó que quiere hijos con Mike Bahía

El duro relato de una cineasta francesa sobre su abuso sexual en el deporte

La dura tarea de cuidar un manatí bebé para que se convierta en ‘ingeniero’

¡Admirable! La mujer que adoptó 7 hijos para darles una vida mejor

Tendencias EL TIEMPO