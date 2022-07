Hay indignación en México luego de que por redes sociales se conoció el caso de Adriana Mondragón. La joven publicó en su cuenta de Instagram lo que pasó con su mascota y rápidamente se volvió viral.



Según lo contado por Adriana, todo empezó cuando decidieron llevar a su perro, Maple, a que viera a un entrenador. El canino tenía “Problemas al interactuar con otros perritos”.



El encargado de los entrenamientos era Antonio Ávila López, director del proyecto 'You can dog training'. Después de las primeras sesiones, Maple tuvo una mejoría en su comportamiento por lo que siguió yendo a las clases con Ávila.



Pasado un tiempo, el hombre ofreció llevarlo unos días a un campamento. Adriana contó en sus redes sociales que después de pensarlo mucho, aceptaron.



Tras ese primer campamento en el que todo salió bien, el entrenador sugirió llevárselo dos semanas más para “reforzar lo aprendido”. La mascota debía volver a su casa el domingo 10 de julio.



Sin embargo, antes de llegar a la fecha acordada, Adriana recibió un mensaje alarmante por parte de la novia de Antonio Ávila.



“Hoy, a la 1:05 a.m me escribió Valeria Alejandra Juárez Torres, la novia de Antonio, me dijo que él iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente” relató la dueña del canino.



Mondragón quiso saber más y preguntó a cuál veterinaria habían llevado al pequeño Maple para ir a revisarlo y asegurarse de que estuviera bien. No obstante, nunca le dieron mayores detalles.



“A la 1:33 nos dijeron que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir. Pedimos la dirección de la clínica. Nunca nos la quisieron dar” expresó Adriana.



Minutos después y por mensaje de texto, la novia de Ávila les informó que supuestamente Maple había muerto y lo iban a cremar. Inmediatamente los dueños de la mascota dijeron que no autorizaban el procedimiento y querían ver el cuerpo del animal.



La entrega

Tras el último mensaje intentaron comunicarse de cualquier manera con Antonio ávila o su novia. Al no obtener respuesta decidieron ir directamente al campamento.



La pareja los citó en un lugar diferente unos minutos después y al llegar les entregaron una urna con las supuestas cenizas de Maple. No dieron explicaciones ni evidencias de qué sucedió con la mascota.



“A las 4:20 ya estábamos ahí, se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y nos entregaron sus cenizas en una urna. Les pedimos que nos llevaran a la clínica y se negaron todo el tiempo. No había fotos. No querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita” contó Adriana.



Los dueños de Maple añadieron que los responsables por el camino los bloquearon de Whatsapp y no responden sus llamadas. En redes sociales, el hashtag #JusticiaPorMaple se ha hecho viral.

