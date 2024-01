Indignación por video de comentarios clasistas de jóvenes sobre universidades de Bogotá

Diariamente, son cientos de historias insólitas, absurdas e indignantes las que se conocen por las diferentes redes sociales. Pues son miles las personas que buscan crear contenido para atraer un público o generar controversia.



En los últimos días, se viralizó en Colombia un video donde un tiktoker que acostumbra a interrogar a estudiantes de diferentes universidades de Bogotá sobre su estilo de vida.

Josué Rodríguez es un joven creador de contenido conocido por los videos que hace en TikTok. Allí, donde tiene más de 330 mil seguidores, compartió una lista de videos en la red social que titula ‘Guerra de universidades’ y ha generado gran polémica, pues varios internautas han considerado que son clasistas.

Le puede interesar: ¿Hasta dónde puede llegar con su mascota en los centros comerciales de Bogotá?

“¿Qué opina de los estudiantes de la Javeriana que salieron diciendo que son mejor que los de Los Andes?”, inicia preguntando el tiktoker, a un joven que al parecer es estudiante de la Universidad de los Andes.



Algunos de los entrevistados por Josué Rodríguez, respondieron la pregunta de la siguiente manera: “Honestamente, a mí me parecen unos resentidos que no les alcanzó para entrar acá”, “Que boleta, y eso es de todos los de la Javeriana, siempre se creen así, los Andes ‘full’ arriba”, “La verdad se me hace que son un poquito resentidos, no saben la verdad de lo que están hablando”, “Primero, no pueden pagar la matrícula; segundo, no pudieron pasar aquí; y tercero, pues que se jodan” entre otros.

El clasismo en este tipo de videos es una mierda, cada uno dice algo peor pic.twitter.com/YvVyoBr77m — Natalia (@Natisp26) January 22, 2024

Tras estas declaraciones, los internautas han mostrado su indignación, pues aseguran que son comentarios clasistas, que no tienen en cuenta las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de las diferentes universidades.



“En Colombia el clasismo es tanto, que se cree que entre más pagues mejor profesional vas a ser”, “Parecen Doña Florinda, presumiendo de ser la más 'clasista' de la vecindad”, “Si estos muchachos son el futuro del país, apaga y vámonos”, escriben los internautas en la publicación.

También puede leer: Remodelaba su baño, descubrió espeluznantes visitas y tuvo que pedir ayuda

Vale la pena mencionar, que durante los últimos meses este tipo de videos, se han vuelto muy populares en las redes sociales, pues algunos creadores de contenido buscan mostrar los lujos y comodidades con las que algunas personas viven en Bogotá.



Algunos de los videos que más han llamado la atención son los de ‘¿Cuánto cuesta tu arriendo?’, y al parecer, solo ha entrevistado a personas que viven con sus padres y en lugares que se pueden considerar ‘exclusivos’.



También, la dinámica de entrevistar a los transeúntes en las zonas de rumba más exclusivas de Bogotá y preguntarles cuánto llevan la ropa y accesorios que llevan puestos en ese momento. Son varios los internautas que han mostrado su inconformismo con este tipo de dinámicas, pues algunos las consideran discriminatorias y clasistas, pues no todas las personas le dan prioridad a utilizar ropa de marcas reconocidas.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO