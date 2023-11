Indignación por perro que termina borracho tras beber las botellas de trago de su dueña

Algunas mascotas suelen ser muy traviesas cuando están solas y se aburren al no tener compañía, por esto muchas veces los dueños de los animales domésticos pueden encontrarse con una matera rota, sus juguetes destrozados e incluso, muebles mordisqueados.



(Lea también: Brasileña atacó a colombiana por ‘colarse’ en la fila para el concierto de Taylor Swift).



Recientemente, en TikTok una usuaria publicó un metraje en el que muestra lo que encontró en su casa luego de que su perrito Jack estuviera solo en su hogar. Al inicio del video la mujer explicó que acababa de llegar al lugar, cuando encontró una botella de crema de whisky debajo de una mesa.

Una vez la recoge del suelo dice que está vacía y que antes de irse el botellón tenía más de la mitad del contenido. Acto seguido, afirma que se dirigió a la cocina, donde encontró un vodka que no tenía puesta su tapa y relata que estaba hasta la mitad de recipiente.



(Siga leyendo: ¿Qué fue de los actores de ‘Cómo conocí a tu madre’? Así lucen 18 años después).



Luego, la internauta enfoca a su perrito y le dice que camine unos pasos hacia ella, órdenes que el animal obedece, pero presenta un poco de dificultad al desplazarse, puesto que pierde el control de sus dos patas traseras.

“No es gracioso, pero mi perro está borracho y no sé qué hacer al respecto”, dijo la usuaria de la aplicación asiática.



Ante esto, las personas dejaron su opinión: “¿Cómo que no sabe qué hacer? Llévelo al veterinario”, “Yo estaría preocupado por el envenenamiento del alcohol”, “¿No es eso completamente peligroso?”, “Trasládelo a un centro de emergencia, no pueden procesar el alcohol como nosotros”, fueron algunos de los comentarios más destacados.



(De interés: La Liendra desata polémica por el regalo que le hizo Luis Díaz).

¿Qué pasó con su condición de salud?



La chica explicó que ella llamó al Control de Envenenamiento Animal, quienes le recomendaron llevar a Jack al veterinario lo antes posible porque no se sabía con exactitud cuánto alcohol ingirió el canino, así que siguió las instrucciones y lo llevó a los especialistas en salud animal.



La usuaria explicó que allí lo tuvieron toda la noche en tratamiento y observación. Al día siguiente recibió una llamada de ellos en la que le dieron buenas noticias, ya que no tuvo complicaciones y tenía bastante energía.



Ella lo recogió del veterinario y lo estuvo vigilando durante unos dos días para asegurarse de que no tuviera pancreatitis, diagnóstico que puede tener un perro luego de ingerir bebidas alcohólicas, pero que ya se encontraba bien y que el hecho no fue causado a propósito.

Una obra de teatro que les rinde tributo a los perros callejeros

Más noticias en EL TIEMPO

Estados Unidos: alertan por extraña enfermedad que cada vez es más común en los perros



¿Quién debe quedarse con los perros en una separación? La Corte está a punto de fallar



Proyecto plantea cursos obligatorios para quienes deseen tener mascotas: ¿cómo sería?



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO