La noche de este 2 de septiembre se llevó a cabo el certamen de Miss Universe Colombia 2023. Luego de desfiles en traje de baño, gala, ronda de preguntas, presentaciones musicales y más, el jurado escogió a las tres finalistas: Lina María Hurtado, por Buenaventura; Adriana Numa, Norte de Santander; y Camila Avella, Casanare; finalmente, fue esta última quien ganó certamen.

A pesar de ser una de las favoritas por su destacada belleza, pero también por su liderazgo social con la fundación ‘Vivir para servir’, Miss Buenaventura quedó en tercer lugar y, tras ello, fueron varias las voces de indignación.



“El robo del siglo”, “No robaron solo a Buenaventura, robaron a toda Colombia de tener la posibilidad de ver a semejante mujer tan preciosa como nuestra representante en Miss Universo. Lamentable robo”, fueron alguno de los comentarios en redes sociales.

No robaron solo a Buenaventura, robaron a toda Colombia de tener la posibilidad de ver a semejante mujer tan preciosa como nuestra representante en Miss Universo.



Lamentable robo. pic.twitter.com/aeOWleyxWS — Juan Hernández Rodríguez 🪐 (@JuanHerRod) September 3, 2023

Era tal la expectativa de que fuera la ganadora, que en el Puerto de Colombia, cientos de personas se reunieron para ver el concurso en pantalla grande y con alegría apoyarla.



Para muchos espectadores, que el jurado integrado por la ex Miss Universo, Andrea Meza; Tatyana Orozco, empresaria barranquillera; Jason Co, director financiero de O Skin Care; Cesar Velilla, cirujano plástico, y Aysjel Bernadette, directora de Miss Universo Curazao; no haya escogido a Lina María Hurtado incluso augura una derrota en el concurso global más importante, Miss Universe.

Así espera Buenaventura la coronación de @LinaHurtadom.



Una alegria en medio de tanta tristeza.



¡Hoy es será histórico! pic.twitter.com/V2fHvyuP0B — BYCC ✊🏿 (@YeiMosquera) September 3, 2023

“Me voy a dormir decepcionada de saber que Colombia tendrá otro año sin corona en Miss Universe", “Tu no perdiste nada. Pero Colombia perdió la oportunidad de tener una reina con todas las características que destacan a un Colombiano. Eres Buenaventura, eres esencia pacífica, eres Colombia”.



Por su parte, la Miss Buenaventura escribió horas antes de la coronación un mensaje de paz a sus seguidores: "Esta noche, pase lo pase, celebremos el destino en paz y unión".

