Malvada y pecaminosa, así es como describió el creador de contenido estadounidense Conor Psyche Higgins a Cartagena, luego de visitarla. En un video de TikTok, que causó revuelo entre los seguidores, el viajero tachó a la ‘Corralito de piedra’ de ser ‘la nueva Sodoma’.

Según contó el hombre, quien también tiene raíces irlandesas, vivió algunas incómodas experiencias que lo llevaron a comparar a Cartagena con una de las ciudades que, según la Biblia, quedaron sepultadas bajo el fuego como castigo divino por la gravedad de sus pecados.

Los relatos bíblicos apuntan a que Sodoma, junto con Gomorra, fueron dos ciudades hermanas que quedaron devastadas por completo tras sufrir un ataque de “azufre y fuego”. No obstante, más allá del registro religioso, no se ha encontrado evidencia inequívoca de su existencia en las llanuras del Jordán.



Las razones que las llevaron a recibir este “castigo divino” aún son objeto de debate. No obstante, la mayoría de interpretaciones apuntan a que los motivos estuvieron relacionados con la falta de hospitalidad de sus residentes y, también, a su alto nivel de pecaminosidad.



“Sodoma era la ciudad más malvada de la Biblia. Tenía todos los vicios: la venta de mujeres, trago, drogas , el juego, ladrones y hasta violaciones”, puntualizó el ciudadano extranjero en su metraje.

Además, detalló que en su primera noche en Cartagena fue abordado por dos mujeres que, de acuerdo con su relato, trataron de llevárselo en un carro. “Tuve que huir”, dijo con respecto al aterrador momento. Y, como si fuera poco, también se topó con sujetos que buscaban venderle “todo tipo de vicios”.



“¡No hay paz! Las personas que viven allí son muy cínicas y creo que están perdidas. ¿Qué ciudad es? Cartagena, Colombia. No vayas allá”, concluyó Higgins, quien se dedica a compartir consejos, anécdotas y experiencias de sus viajes en redes sociales.

Los comentarios de Higgins no fueron bien recibidos por algunos usuarios, quienes a ‘capa y espada’ trataron de defender el honor del ‘Corralito de piedra’, enalteciendo sus riquezas y, también, desmintiendo algunas de las apreciaciones hechas por el visitante extranjero.



“Somos una ciudad llena de historia y tenemos muchas cosas buenas por ofrecer”, escribió un internauta; mientras que otro dijo: “En Sodoma no había temor a Dios, pero en Cartagena sí hay personas que creen en él. No compares”.

