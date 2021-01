Video: indignación con el actor Eduardo Yáñez por agredir a reportero

Eduardo Yáñez, reconocido por sus incontables actuaciones en la televisión mexicana, se vio envuelto nuevamente en un escándalo por agresión a un reportero.



Esta vez, según informó el medio ‘El Universal’ de México, el actor, de 60 años, se encontraba dando varias entrevistas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, cuando sucedió el ataque.

Un video grabado por la cuenta de Instagram del programa ‘Venga la Alegría’ dejó en evidencia cómo el actor atacó al comunicador, alegando que el joven no estaba respetando la sana distancia durante la entrevista.

Mientras daba sus declaraciones, Yáñez, quien no portaba correctamente su tapabocas, le pidió al reportero Gabriel Cuevas que se alejara. A pesar de que este último obedeció, recibió un fuerte empujón en su mano por parte del actor.



Al prestar atención a las preguntas que le había realizado Cuevas, se entiende que estuvo indagando sobre la reciente polémica en la que se asegura que el intérprete mexicano podría estar tras la despedida de su colega José Pablo Minor del proyecto ‘Mirada de mujer’.



Las respuestas por parte del actor fueron agresivas, mientras decía “no me metan en sus chismes”, refiriéndose a las especulaciones.



Luego del ataque, que fue publicado en varias redes sociales, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar. Varios señalaban que se le conoce por ser un hombre grosero y agresivo, mientras que otros comentaban que estaba violando las medidas de bioseguridad al tener mal puesto su tapabocas.



Esta situación es muy similar a una en la que el actor ya se había visto comprometido. En el año 2017, Yáñez atacó con una cachetada a un reportero que le preguntaba sobre su relación con su hijo.



En redes sigue abierta la discusión referente a la actitud explosiva del famoso actor, mientras que él, por su parte, no ha declarado nada al respecto.



