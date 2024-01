Indignación en redes sociales por taxista que hace sus necesidades en calle de Cúcuta

Las redes sociales están llenas de sucesos diarios que ponen a debatir a los internautas a través de todo el país, pues las situaciones, a veces, aunque cómicas, pueden traer de fondo un problema de sociedad mayor.



Hace poco más de una semana, por ejemplo, se viralizó un video donde una señora se quedó atascada bajo las puertas de una estación de TransMilenio en Bogotá por intentar colarse.

No se pudo colar en el Transmilenio https://t.co/e3oOiMgM84 — Luchovoltio (@luchovoltios) January 16, 2024

Y recientemente se tomó las redes otro video capturado en las calles de Cúcuta, en el que se puede ver a un taxista haciendo sus necesidades al lado de su vehículo, en las calles de la ciudad.



“¿Usted qué opina?¿Es mejor salvar una tripa?” pregunta el medio local ‘TV Cúcuta’, uno de los primeros en reportar el hecho, que ha generado polémica en cuanto a esta pregunta en las redes sociales.



En el video se ve al conductor del taxi, de camiseta azul, abriendo la puerta de su vehículo, bajándose los pantalones y defecando en plena vía pública, al lado de su carro y sin siquiera dar un paso.

Algunos internautas han argumentado que seguramente se trataba de una emergencia, que el taxista seguramente estaba enfermo del estómago, y que por ende se compadecían de él y no condenaban la situación: “¿No ven que estaba malito de la panza? jajaja”, “Estaba malito del buche, un poquito más y se c*** en el carro”.



Otros, no obstante, condenaron fuertemente el acto: “Podría haber llegado a algún baño de restaurante o bomba de gasolina, o, no sé, a un monte, ¿pero en el medio de la calle?”, “Qué descomposición social hay en esta ciudad, ¿cómo pretenden ser una ciudad modelo con este tipo de gente?”, o “Así esté que se estalla es injustificable y degradante. ¿Y por qué pasa? Porque no existe una sanción por eso”.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

