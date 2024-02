Indignación en redes sociales por abandono de perrita ciega en Ubaté

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por medio de estas plataformas se conozcan hechos e historias insólitas e indignantes, que desconciertan a más de uno y generan el rechazo de la sociedad.

Recientemente, se conoció un caso de maltrato animal que ha consternado a los vecinos del barrio Calderitas, en Ubaté, Cundinamarca, quienes alertaron a las autoridades de la zona sobre el abandono de una perrita.

Se sabe que la perrita apareció en las calles del barrio Calderitas y presentaba graves lesiones en varias partes de su cuerpo, aparentemente estas heridas habrían sido generadas por algún golpe que recibió el animal, pues se sabe que tiene cinco años de edad y además es una perrita ciega.



Según se conoce, fue el joven Bryan Fuentes, un voluntario rescatista del municipio de Ubaté quien decidió prestarle ayuda, pues se conoce que aparte de su discapacidad, la perrita no podía caminar debido al gran dolor que le generaban las lesiones en sus patas.



De igual forma, se conoce que tras ser rescatada, Bryan Fuentes activó un protocolo, que tenía como principal objetivo ofrecer ayuda y buscarle un hogar de paso a la mascota, por lo que publicaron las imágenes en las redes sociales, buscando las ayuda de una fundación que le prestara atención médica y garantizara la seguridad del indefenso animal.



El joven rescatista dijo al diario ‘La Villa’ que la perrita fue abandonada por ser ciega y debido a esta condición médica debe recibir unos cuidados especiales, que solo le pueden ofrecer en una fundación en Bogotá.

La mascota fue hallada en las calles de Ubaté. Foto: Imagen tomada de periódico regional La Villa

Así mismo, se conoce que tras un arduo proceso, la perrita fue recibida en la Fundación Doggy In Home en Bogotá, entidad que se encargará de recuperar su buen estado de salud y garantizar una vida llena de amor y atención, además, cuando la recuperación finalice la pondrán en adopción.



Recientemente, la Fundación Doggy In Home en Bogotá publicó un video en el que aseguran que tras realizarle los exámenes debidos a la perrita, esta no presenta ninguna fractura.



“Está completamente cieguita, pero amamos ver cómo ante esta discapacidad se logra adaptar muy rápido y bien. Tiene aproximadamente 5 años de edad, es tamaño mini, al parecer la atropellaron o golpearon”, indicaron.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

