Indignación por entrevista con exesposo de J. K. Rowling

El tabloide británico The Sun ha tenido que disculparse tras publicar hoy una entrevista con el exmarido de JK Rowling, a quien la escritora ha acusado de violencia machista, tras recibir miles de quejas de los lectores.

Con el titular 'Abofeteé a JK y no me arrepiento', el periódico sensacionalista publicó una entrevista con Jorge Arantes, la expareja de Rowling, después de que esta semana la autora de la saga Harry Potter revelara que había sido víctima de maltrato durante esa relación.



Tras el aluvión de críticas de la opinión pública -500 de ellas registradas ante Ipso, el organismo regulador de la prensa- una portavoz de The Sun afirmó que no tenían la intención de "glorificar" la violencia de género, sino que se sintieron "disgustados" por "los comentarios del exesposo de JK Rowling", por lo que lo tildaron de "enfermo" y "no arrepentido" en su pieza.

'Abofeteé a JK y no me arrepiento', fue el titular de la entrevista con Jorge Arantes, expareja de Rowling

"Ciertamente no era nuestra intención facultar o glorificar el abuso doméstico, nuestra intención era exponer la falta total de remordimiento de un perpetrador.



Nuestras simpatías siempre están con las víctimas. The Sun tiene una larga historia de defensa de las mujeres maltratadas y de hacer campaña contra la violencia doméstica", indicó el rotativo en un comunicado.



La creadora de Harry Potter contó esta semana que había sobrevivido a la violencia machista durante su primer matrimonio y que había sufrido una agresión sexual en su juventud, después de que sus opiniones sobre la identidad de género generasen controversia.

Rowling explicó que mencionaba ahora su experiencia como mujer maltratada no "en un intento de obtener simpatía", sino por "solidaridad" con una gran cantidad de mujeres que cuentan con historias similares, y que, como ella, no desean que haya "espacios de un solo sexo" que puedan ser utilizados por mujeres trans que no se han operado u hormonado.

Este posicionamiento provocó un gran debate en Twitter, en que Rowling fue acusada de "transfóbica", así como el roce con actores con los que ha trabajado como Daniel Radcliffe, Emma Watson y Eddie Redmayne, quienes mostraron públicamente su desacuerdo.



Radcliffe fue el primero en afirmar que esperaba que los comentarios de la escritora sobre identidad de género no "contaminasen" la saga Potter a ojos de sus seguidores y opinó que las mujeres transgénero "son mujeres" y "cualquier declaración en sentido contrario borra" su "identidad" y "dignidad".



