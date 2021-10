La sorprendente historia de Lalit, el niño con 'síndrome del hombre lobo'

En un mundo en el cual algunos están acostumbrados a castigar la diferencia, Lalit Patidar es un verdadero ejemplo de determinación.



Este niño, oriundo del estado de Madhya Pradesh, en el centro de India, nació con hipertricosis, una extraña enfermedad que le provoca abundante vellosidad en buena parte de su cuerpo.



A esa particular condición, por la que partes como el rostro, las manos y la espalda se cubren de un pelo lanugo, se le ha conocido popularmente como el ‘síndrome del hombre lobo’.

Debido a los efectos de ese padecimiento, Lalit, de 15 años, ha resaltado desde muy pequeño en medio de sus compañeros de colegio.

A veces deseo someterme a una cirugía para deshacerme del exceso de cabello porque quiero ser amigo de todos FACEBOOK

TWITTER

Esta singularidad congénita lo ha hecho ser víctima del matoneo de muchas personas que lo juzgan sin conocer su condición.



“A veces, cuando estoy en una ciudad concurrida, la gente viene y me mira. Algunos incluso me llaman mono. (...) Hay momentos en que otros niños me tiran piedras y me insultan”, contó en una charla con el diario británico ‘Mirror’.



(Le puede interesar: Famosa cantante cuenta cómo escapó de las manos del asesino Ted Bundy).



Han sido tan graves los estragos de esa repudiable situación que lo han empujado a querer ser distinto.



"A veces deseo someterme a una cirugía para deshacerme del exceso de cabello porque quiero ser amigo de todos. No deberían dudar en jugar conmigo (...) si no tuviera cabello estaría bien. Nadie me intimidaría", confesó al medio citado.

Los problemas de padecer una enfermedad extraña

Facebook Twitter Linkedin

Lalit tiene cinco hermanas que lo acompañan en su día a día. Foto: @bankatpatidar3

Más allá de los juzgamientos sociales, Lalit suele tener serios inconvenientes para ver y respirar cuando la vellosidad de su rostro es muy profusa.



Sus padres han indagado por diversos tratamientos que le permitan aligerar un poco las consecuencias físicas de la hipertricosis.

Nací con mucho pelo en la cara y esto me hace diferente FACEBOOK

TWITTER

Hasta el momento no han tenido mayor éxito.



“Después de examinarlo, me dijeron que no hay cura para él. Si encuentran alguna cura, me informan”, relató su padre, acongojado, al ‘Mirror’.



“Cuando la hipertricosis es secundaria a algún factor desencadenante, basta con erradicar dicho factor para eliminar el exceso de pelo, pero cuando es primaria, el tratamiento es muy difícil y representa un verdadero problema cosmético y psicosocial”, se lee en un análisis hecho por médicos adscritos al Consejo Mexicano de Dermatología, publicado en la revista ‘Dermatología cosmética, médica y quirúrgica’.



(Siga leyendo: El fallido intento de Stalin para conseguir un ejército de 'hombres-mono').

Una lucha contra los prejuicios sociales

Facebook Twitter Linkedin

Lalit ha contado que su mayor sueño es ser policía. Foto: @bankatpatidar3

En el caso de Lalit, la perseverancia, el cariño de su familia y el apoyo de los amigos más cercanos han sido fundamentales para soñar en grande.



Conforme dijo en la entrevista en cuestión, y por lo que ha evidenciado en sus redes sociales, su gran anhelo es trabajar como policía.



“Quiero unirme a la policía y meter a todos los ladrones y criminales en la cárcel cuando sea mayor”, relató.



(Increíble: Niño argentino le pide disculpas a Messi por llamarse Cristiano).



Eso sí: a la par de aportar a la justicia de su pueblo, quiere tener las capacidades económicas para darles una buena vida a sus padres.



“Han hecho mucho por mí y no quiero complicaciones para ellos cuando envejezcan”, enfatizó.



Aunque a su padecimiento lo conozcan como el ‘síndrome del hombre lobo’, resulta evidente que su forma de llevarlo, en tan pocos años de vida, ha sido una verdadera cátedra de humanidad.

Más noticias

- Histórico: logran primer trasplante exitoso de pulmones con ayuda de dron

- Nacho Vidal: 'Tengo 48 años y empiezo a sentir una disfunción eréctil'

- ¿Le cerraron la cuenta de Instagram a ‘Epa Colombia’?

- ¿Casas a 5.000 pesos? Así puede comprar una en Italia

- Organizan colecta para ayudar a Laura Bozzo, pero nadie coopera

Tendencias EL TIEMPO