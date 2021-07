'Milagro': tras incendio en Kennedy, altar de la virgen quedó intacto

Este jueves 22 de julio, a alrededor de las 4:39 p. m., ocurrió un incendio al interior de una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy, en Bogotá, específicamente en la glorieta de la Avenida de Las Américas con Avenida Cali



Así lo informó el periodista de 'RCN Radio', Alejandro Silva, quien documentó una historia curiosa: a pesar de las llamas, un altar de la virgen que se encontraba al interior del lugar quedó intacto.



El incendio ocurrió en Kennedy. Foto: Instagram alejosilva0

Aunque el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital controló el fuego, todo lo que se encontraba al interior de la casa se quemó. Así quedó evidenciado en las historias de Instagram del comunicador, en las cuales se puede observar que las camas de la vivienda, el techo, paredes y varios muebles quedaron prácticamente reducidos a cenizas o carbonizados.



"Ingresamos a la escena del incendio y todo se quemó (...) La casa, en su mayoría, estaba construida en madera, situación por la que las llamas cogieron fuerza", escribió el periodista junto a las grabaciones.



"En la vivienda no se pudo salvar ningún electrodoméstico, en serio, ni prendas de ropa. Todo quedó consumido por las llamas", describió.



Todos los muebles de la casa quedaron incinerados. Foto: Instagram alejosilva0

Sin embargo, a pesar de que todo quedó prácticamente destruido e incinerado por las llamas, llamó la atención que un altar de la virgen María quedó completamente intacto.



En el video se observan varios objetos religiosos que se encontraban encima de una mesa ubicada en una esquina de la vivienda, los cuales no recibieron 'ni un rasguño'.



Entre estos se encuentran una Biblia, la estatua de la virgen del Carmen, una figurilla de la virgen de Guadalupe, estampillas con imágenes religiosas, un rosario y un mantel.



Los seguidores del periodista dieron sus hipótesis sobre las razones por las que esto ocurrió en una caja de preguntas. Muchos de ellos lo catalogaron como "un milagro" y "obra de Dios".



Acerca del incendio, en la cuenta oficial de Twitter de Bomberos Bogotá informaron que no se reportaron heridos tras el incidente. "Controlamos un incendio en el segundo nivel de una vivienda ubicada en la Carrera 86 con calle 6 (glorieta de la Av Américas con Av Cali). No se reportan personas lesionadas. El área se encuentra asegurada", escribieron.



🔥🚨 Controlamos un incendio en el segundo nivel de una vivienda ubicada en la Carrera 86 con calle 6 (glorieta de la Av Américas con Av Cali). No se reportan personas lesionadas. El área se encuentra asegurada 🚧 pic.twitter.com/MY7pUED4ng — Bomberos de Bogotá (@BomberosBogota) July 22, 2021

