La increíble foto de recién nacido agarrando el tapabocas de un doctor

El tapabocas se ha vuelto un símbolo de la pandemia del nuevo coronavirus. Ya no solo son vistos como un implemento necesario para cuidarnos entre todos, sino que se han vuelto parte de nuestra cotidianidad, a tal punto que muchos han optado por usarlo como un accesorio más.



No es difícil encontrarlos con estampados o curiosos diseños. Una señal de que, al menos en el corto plazo, tendremos que acostumbrarnos a que hagan parte del paisaje hasta que llegue la tan anhelada vacuna.

En parte fue por eso que la foto de un bebé recién nacido 'quitándole' el tapabocas a un obstetra recibió tanta atención.



Si bien la imagen, que fue compartida el 5 de octubre en Instagram, se viralizó apenas hace algunos días, muchos ya consideran que será una postal para el futuro.



Su protagonista es el doctor Samer Cheaib, radicado en Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, y quien no es ajeno a compartir fotos de su labor en las redes sociales.



Esta en particular destacó no solo por ser de las pocas en su cuenta en escala de grises, sino también por los detalles del momento capturado.



El neonato, todavía llorando, revela, sin querer, la sonrisa de oreja a oreja que Cheaib escondía debajo del tapabocas.

"Todos queremos una señal que pronto nos quitaremos los tapabocas", escribió el doctor en la descripción de la publicación, que, hasta el 16 de octubre, contaba con casi 57.000 'me gusta'.

Muchas de los comentarios de la publicación calificaron la foto como "la mejor de 2020".



Otros le agradecieron a Cheaib por lo que consideraron "un mensaje de esperanza" en momentos difíciles, como escribió la periodista argentina Jime Grandinetti.

"Una hermosa foto ,doctor, y sí, ojalá el día (de quitarnos tapabocas) llegue pronto", escribió la usuaria identificada como @pinkyvarghese2.



Los mensajes en la imagen están en inglés, español, árabe y hasta francés, una muestra de que los efectos del coronavirus en la cotidianidad se han sentido en la mayoría de los incones del mundo sin ningún tipo de distinción.

Tendencias EL TIEMPO​