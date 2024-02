Impactantes fotos de un ovni gigante que captaron en Argentina: ‘Se ve claramente’

Recientemente, una mujer en Argentina aseguró que había visto un Ovni mientras transitaba por la ruta de San Pedro de Colalao, uno de los sitios más turísticos de la zona de Tucamán, en Argentina.

Las fotografías fueron tomadas por Rina Valle Juárez, quien alrededor de las 8 de la mañana vio un Objeto Volador No Identificado (ovni) volando por los cielos de San Pedro.



“Ella se dirigía en auto junto a su esposo por la RP 311, a la altura de la bifurcación de Zárate. En los cielos de nuestro querido San Pedro, pudo observar lo que aparentemente sería un objeto volador no identificado #OVNI que descendía en dirección a las montañas”, escribieron en una publicación de la cuenta de Facebook de la Comuna San Pedro de Colalao.



Al medio 'Crónica', la mujer comentó que sacó su celular para tomarle unas fotos a los pájaros, pero de pronto vio una mancha oscura en el cielo. Ella siguió tomando fotos pensando que era un pájaro negro, pero al observar las imágenes se dio cuenta de que tenía otra forma.

"En ese momento no sentí miedo, pero cuando llegué a mi casa y vi las fotos me llevé una sorpresa grande. En las imágenes se ve clarito todo. Esto tuvo una gran repercusión porque se lo comenté al delegado comunal", agregó, y continuó: "Este óvalo en el aire lo vimos durante 3 minutos y luego desapareció".



Por otro lado, en los comentarios de la publicación de Facebook, la mujer reveló más detalles sobre esta experiencia. “Fue algo increíble que me impactó muchísimo y más aún cuando amplié cada foto y la estudié”, explicó.



Por último, comentó: “Más aún en la última foto que hice. Se vio la nave y seguí buscando hacia arriba y vi tres puntos más negros que después los divisé al ampliarlo un poquito era como uno cuadrado y dos redondos. La verdad no dejó de sorprenderme lo que nos pasó a mí y mi esposo René”.



Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en la red social y algunos internautas se sorprendieron al ver las imágenes. Sin embargo, otros usuarios dudaron de que fueran reales las fotografias.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

