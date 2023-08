En la era actual, las redes sociales se han consolidado como una de las principales fuentes de información para las personas, son una alternativa muy utilizada por quienes quieren enterarse de todo lo que pasa en el mundo. Sin embargo, en ocasiones, hay contenido en estas plataformas que generan inquietud y temor debido a los actos que se reflejan en ellas.

Este es el caso de un video compartido en TikTok, el cual en pocas horas se hizo viral debido a lo que se evidencia en la escena, se trata de una cinta grabada por una cámara de seguridad del patio de su vivienda. El suceso tuvo lugar en Powell River, una localidad remota en Estados Unidos, alejada de los centros urbanos y con escasa visibilidad.

Debido a la soledad que se presenta en esa zona del país, los habitantes de la zona optaron por instalar cámaras en las afueras de sus hogares para vigilar la presencia de posibles animales salvajes que pudieran representar un peligro para la comunidad. Pero nunca se imaginaron, lo que iban a evidenciar en los videos de lo que sucedió en una noche, tras escuchar sonidos extraños.



Todo comenzó cuando un cadáver de un animal apareció en el patio de la casa de una enfermera. Desconcertada por la escena, decidió revisar las grabaciones nocturnas para entender lo sucedido, pues aunque había escuchado ruidos, no había visto nada extraño. En las imágenes se ve algo sorprendente y desconcertante: dos mujeres semidesnudas, que podrían calificarse como “brujas”, se encontraban alimentándose del cadáver del animal.

Los videos causaron impacto y dejaron numerosas interrogantes sin respuesta. Según la versión de la enfermera, quien fue entrevistada por medios locales, no puede determinar con certeza si se trató de brujas u otro fenómeno paranormal.



"Realmente nos asustó, no es algo que se vea todos los días (...). Realmente no puedo definir lo que estaba pasando por unas fotos, pero una de ellas llevó la pezuña hasta su boca. Parece que tienen pelucas. Una parece que tiene el cabello rubio debajo", afirmó la enfermera.

Aunque el motivo detrás de este extraño comportamiento y la identidad de las mujeres sigue siendo un misterio, las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y evitar generar miedo en la comunidad. El video ha generado una profunda intriga y plantea todo un misterio en una ciudad que, en medio de su tranquilidad, se ha convertido en el escenario de un suceso al parecer paranormal.



