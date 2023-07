En las últimas horas, en redes sociales se ha viralizado un video de un supuesto objeto volador no identificado (Ovni) que apareció en el cielo iraní, en el puerto de Anzalo. Según los informes de las autoridades y medios locales, este suceso ocurrió en la noche del 12 y 13 de julio.

Los reportes indican que era una noche tranquila en la zona, sin embargo, de repente apareció en el cielo una luz brillante, la cual puedo ser vista por cientos de personas. Además, en los videos que circulan en internet se ve que la fuerza área de Irán le arroja misiles para derribarlo, pero no tuvieron éxito.



Según los reportes del país asiático, las autoridades y los científicos del país están haciendo una investigación exhaustiva, analizando datos, testimonios y cualquier pista que ayude a explicar que era la luz brillante que vieron en el cielo.



Este video ha generado un gran asombro y especulaciones por parte de los internautas en internet. Algunas personas han creado diferentes teorías sobre el origen del objeto volador no identificado. Hasta el momento, no se ha brindado una explicación sobre lo se vio en el cielo.



Algunos usuarios de Internet, le intentando dar una explicación al video y han comentado que posiblemente sea la Luna y por eso la balas no alcanzaban hasta ella.



"Eso es la luna y nubes, las balas pasan de largo y explotan por qué están programadas"; "Yo creería que eso es una luz de bengala y no un ovni"; "Se ven cerca, pero están muy lejos de la tierra, así que solo disparan al aire", se lee en los comentarios.



Por el momento, el ovni que vio en el cielo Iraní sigue siendo todo un misterio sin resolver, pues no se le han encontrado una explicación de que persistiera el brillo pese a los muchos intentos de derivarlo.

