El interpretar artistas famosos se ha vuelto muy común en la actualidad, pues existen personas que cantan igual a varias de ellas y con esto buscan ganarse un sustento diario.



En la actualidad se han visto muchos casos en donde dichas personas se han vuelto populares. En esta ocasión, en la red social de TikTok, se dio a conocer la dura historia de una mujer venezolana que interpreta a la perfección a Shakira.

(Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

Facebook Twitter Linkedin

Desde los inicios de su carrera la intérprete colombiana ha tenido muchos imitadores e imitadoras. Foto: Archivo Shakira @shakira.

(Tenemos para usted: ¡Será una sirena! Shakira anuncia estreno de Copa Vacía, canción con Manuel Turizo).

En un video de ‘Stylacho’ un tiktoker colombiano, conocido en el mundo del internet por ayudar a personas de la calle, mostró cómo esta mujer estaba sufriendo en un día normal de su trabajo, ya que el parlante con el que ella da a conocer su voz fue destruido por un vehículo.



“No sé qué voy a hacer, yo necesito trabajar y mi niño me necesita”, dijo angustiada dicha mujer.



Minutos después, el Tiktoker y la chica siguieron hablando de lo ocurrido. La intérprete callejera dejó claro que su vida ha sido muy compleja, pues para estar donde está ahora tuvo que caminar un mes de Venezuela a Colombia para conseguir lo que tiene.

(Siga leyendo: Jordi Martin sobre actitudes de Piqué hacia Shakira: 'Es racista, clasista y xenófobo').

Además, narró una historia impensada, que ningún internauta se esperaba. La mujer comentó que tuvo la oportunidad de ir al famoso programa de ‘Caracol’ ‘Yo Me Llamó’, para interpretar a Shakira, pero como se encuentra sola con su hijo no pudo asistir, por qué nadie se lo pudo cuidar.



‘Stylacho’ al ver tal situación decidió ayudar a la mujer de una forma monetaria, para que ella y su hijo pudieran tener para comer en ese momento, además el Tiktoker le brindó más dinero, para que la mujer que interpreta a Shakira, pudiera hacer la compra de un nuevo parlante para que ella pudiera seguir cantando en compañía de su parlante y su hijo en las calles colombianas.



“Hoy yo te voy a hacer un detalle, yo te voy a regalar para que compres un bafle totalmente nuevo, y de paso compres algo para tu bebe y para ti”, le dijo ‘Stylacho’ a la mujer, que al escuchar tal noticia no pudo de la felicidad, pues solo había conseguido 10 mil pesos en lo que llevaba trabajando.

El video fue publicado hace tres días y a día de hoy cuenta con más de 46 mil reproducciones. Obviamente, los comentarios de los usuarios de esta red social no faltarían, ya que el parecido de su voz es muy similar a la de la artista Barranquillera. Pero lo que más es aplaudido es el buen acto que tuvo dicho influencer.



“Qué bonito gesto ojalá le mejore la situación, es joven, guapa y se ve trabajadora”, “Que voz igualita a Shakira, tú que conoces a tantas personas, ayúdala que estoy seguro de que ella te lo agradecerá”, “Muchas gracias mi Stylacho tú cómo siempre ayudando, bendiciones”, son algunos de los comentarios más gustados y destacados.

(Le puede interesar: Shakira: no es Hamilton, tampoco Butler y menos Cruise; explotó el ¡bombazo!

Datos que posiblemente no conocías sobre Shakira

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

'No le hacía gracia': Shakira revela que Piqué sentía celos por Antonio De la Rúa

Shakira, 'ilusionada y feliz' con Lewis Hamilton, tras Piqué: confirmación y viaje

Gerard Piqué le dio a uno de sus hijos un plan especial, lejos de Shakira