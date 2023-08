'Yo me llamo' es uno de los realities más vistos por los colombianos. Este programa tiene el objetivo de buscar a los mejores imitadores de artistas musicales. Actualmente, están en las audiciones y en esta etapa los televidentes pueden conocer a diferentes participantes que hacen reír o sorprenden a los jurados.

En esta ocasión, al escenario más famoso de Colombia llegó una mujer interpretando a Marbelle. Ella empezó cantando la canción 'Collar de perlas' y dejó con la boca abierta a los jurados, pero no de la manera en que ella quería.



Al ver que su presentación no les había gustado mucho, entonó una de las canciones más exitosas de Marbelle en la actualidad, 'Adicta al dolor'. Al parecer la joven estaba bastante nerviosa y su tono de voz estaba desafinado y no se parecía al de la cantante.



(Lea también: ‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’ causó una gran pelea entre el jurado del programa).



“Estoy emocionada y yo quiero este puesto, yo lo quiero. Yo vendo arroz de pollo en mi casa y sopa, y estoy aquí parada porque en realidad yo siento que lo merezco, colóquenme cualquier canción que yo aquí me la rifo toda, por favor jurado. Mi gente de Buenaventura, mi público de Bogotá, por favor, si me llamo”, comentó la joven en el programa.

Al terminar su presentación, recibió votos negativos de Amparo y Pipe. Pero la joven los interrumpió y dijo: “Quiero demostrarles a ustedes, de pronto en este momento algo está pasando, pero quiero irradiar esa magia que siempre estoy irradiando con ustedes, y quiero cantarles una vez ‘Sola con mi soledad’, si me lo permiten”.



Grisales rápidamente oprimió el botón rojo, dejándole en claro que no quiere escucharla más.



(No deje de leer: Los jurados de 'Yo me llamo' reciben críticas por no pasar a imitador en la audición).



"Ya te pusieron dos estrellas, hiciste una descarga maravillosa de energía en el escenario, sigue preparando el personaje, de verdad porque con ganas vas a lograr lo que quieras”, le dijo César Escola.



Por último, al salir del escenario, la imitadora de Marbelle gritó fuertemente: "Yo me llamo Marbelle, yo me llamo". Lo que causó risas a los jurados y al público.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

