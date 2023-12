Yo Me Llamo: este es el cargo de la doble de Ángela Aguilar en el Ejército

La imitadora de la cantante mexicana Ángela Aguilar era una de las participantes más fuertes del concurso 'Yo Me Llamo 2023'. De hecho, la joven intérprete llegó hasta las fases semifinales del 'reality', pero fue eliminada esta semana.



Los seguidores del programa de Caracol Televisión conocieron a la émula de la hija del también cantante Pepe Aguilar y, quizás, creyeron que ella tenía una inclinación especial por la música mexicana, pero los gustos musicales de la joven de 23 años sonb diversos.



Nina María Murgas Zuleta como se llama la imitadora es una chica que creció escuchando vallenato y es una cultora de ese género musical colombiano.



Es cantante de vallenato y ha participado en concursos y festivales. El año pasado fue elegida como la mejor cantante en el festiva Evafe 2022.



El derecho y el Ejército, sus otras pasiones

Después de quedar por fuera del concurso, Nina fue invitada al programa Día a Día, en el cual, una de sus presentadoras, Catalina Gómez, afirmó que la cantante, a su corta edad, es profesional en Derecho y, además, trabaja en el Ejército de Colombia.



Sin embargo, la presentadora no profundizó en las actividades de Nina diferentes a la música y ella tampoco se refirió al tema. No contó qué cargo desempeña en el Ejército Nacional.



A pesar de que quedó eliminada de ‘Yo me llamo’, la joven imitadora se ganó 15 millones de pesos en una de las galas, por ser la mejor de la noche.



