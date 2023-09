'Yo me llamo' es uno de los programas más vistos por los colombianos en las noches. A medida que va avanzando la competencia, los jurados se van poniendo más exigentes y esperan imitaciones muy parecidas a las de los artistas originales.

En el último capítulo, una participante se llevó todos los aplausos y fue la imitadora de Amy Winehouse, quien conquistó el corazón de los jurados y los asistentes. En esta ocasión, la imitadora cantó 'Me and Mr Jone', una de las canciones más clásicas de la cantante británica.



Asimismo, lució con un vestido negro con un pequeño cinturón rojo y el peinado que icónico de la artista. Mientras cantaba los jurados, Cesar Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, no dejaban de verla con asombro y cuando finalizó la 'Diva' de Colombia no dudó en ponerse de pie y aplaudirla.



"Qué presentación tan hermosa. Mira este blues tiene movimientos rítmicos que se salen mucho del esquema habitual. Entonces está lleno de melismas, está lleno de disonancias. Me encantó ese bailecito tímido que ella tiene. Me fascinó, tu look me encanta. De verdad te adoro, me encanta", empezó diciendo Grisales.

Por su parte, Pipe Bueno le comentó que tiene que seguir explorado todas las etapas de la cantante.



:"Amy con toda su historia, todo lo que le pasó y su final, pues seguramente es un personaje que creo que estaba roto por dentro. Yo creo que hay tantas capas de Amy Winehouse que creo que hay que profundizar. Hay que seguir buscándolo para que también se irradie en los shows", afirmó.



Después de su presentación, la imitadora se llevó otra sorpresa, pues la Inteligencia Artificial de 'Yo me llamo', Symphony, la escogió como la mejor participante de la noche por su afinación en el escenario.



Luego, la concursante se dirigió a una parte del escenario para escoger un busto de los artistas participantes. Decidió escoger el de Alejandra Guzmán y cuando abrió el cajón se dio cuenta de que había ganado 10 millones de pesos.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

