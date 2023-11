Imitador de Maluma sorprendió al besar en la boca a Amparo Grisales: video

Este lunes, 20 de noviembre, Amparo Grisales, la jurado del programa 'Yo me llamo', no pudo contener su emoción al reencontrarse con un participante que imitaba a Maluma en la temporada de 2022.



El hombre era uno de los favoritos de la 'Diva' para ganar el concurso, sin embargo, no lo consiguió.

El imitador de Maluma acudió a esta nueva temporada del programa, para acompañar la presentación de Shakira, e interpretar juntos la canción 'Chantaje', que cantan los originales.



Una vez acabó el show de los imitadores, 'Maluma' afirmó que era un placer volver a estar en el programa, pues se sentía "como en casa".



"Gracias por la invitación y al jurado hermoso que está por aquí", añadió el exconcursante del reality show.



Mientras tanto, la jurado Amparo no dudó en mostrar su emoción con una gran sonrisa ante las palabras del joven.



"El ganador de Amparo eres tú, ve y la saludas, corre", refirió el presentador Carlos Calero.



Maluma salió corriendo hacia el puesto de Grisales, quien esperó que él se acercara, mientras afirmaba: "Yo sí quiero darte un abrazo y un beso". Momento seguido, ambos se dan un inesperado beso en la boca.

Amparo Grisales e imitador de Maluma se besan en 'Yo me llamo' pic.twitter.com/zgOiyptGPo — Laura Avendaño (@Laura__ronda) November 21, 2023

"Ay, que rico", dijo el imitador.



Luego, pasó a saludar a los otros jurados.



Esta no sería la primera vez que una escena como esta es presentada en el programa, pues en la edición de 2022 la 'Diva' ya habría dado un beso al imitador de Maluma en 2022.

