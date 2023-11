Imitador de José José no aceptó a su hijo, aunque prueba de ADN lo delató

Brian Álvarez, el imitador de José José, es recordado en el país por ganar la segunda temporada del programa 'Yo me llamo', en 2012. El hombre, al día de hoy, se presenta con el nombre de Manuel José.

Imitador de José José niega pruebas de ADN

Según las declaraciones presentadas en el programa de entretenimiento 'La Red', el cantante rechaza unos análisis realizados que confirmarían su paternidad. La disputa lleva más de seis años, en la que su expareja, la modelo Adriana Arbeláez, alega la obligación del imitador.

Ambos fueron invitados al programa para exponer sus posturas. Además, se revela que el pasado 24 de octubre, un juez dictamina que el cantante es el padre del menor, por medio de una prueba de ADN con un resultado del 99, 9 por ciento.

"La sentencia fue totalmente ilegal, arbitraria y corrupta, porque él solo se basó en la prueba de ADN que se realizó bajo el peritaje corrupto, un perito que no era capacitado, no tenía la preparación académica y los grados de postgrados que requiere la ley mexicana, en lo único que hemos sido víctimas de la corrupción", aseguró el imitador.

La modelo Adriana Arbeláez contó al programa que hubo una sentencia definitiva en el caso y ganaron todas las partes que pedían.



"El juez lo previno para que dejara de meter documentación falsa dentro del juzgado, porque el señor llevó mucha documentación falsa durante el proceso. Acusó al perito, el perito tiene 29 años laborando, por lo cual la prueba es totalmente válida, y tiene firmeza jurídica. Lastimosamente, le va a tocar pagar hasta los 25 años pensión alimenticia de su hijo biológico y el retroactivo, y portarse bien. Porque se puede ir a la cárcel por este tipo de declaraciones”, expresó la expareja del imitador de José José.

La expareja expresó que es raro "que nunca le funcionen los ADN", porque su hijo salió positivo, pero el ADN con José José le salió negativo. Esto hace referencia, a que hace unos años, el imitador alegó ser hijo del cantante mexicano.

El imitador asegura que se salió "del juzgado corrupto" y que hará a una apelación. "Un tribunal más neutral, pueda analizar bien todas estas violaciones, y poder esclarecer la verdad, y ordenen la prueba tripartida de la señora Arbeláez, el niño y yo", expresó al programa de espectáculo.

Además, el exparticipante de 'Yo me llamo' asegura que cuando ella quedó embaraza ya sostenía una relación sentimental con el hombre que, según él, registro al niño.

"Fernán Camilo no es el padre de mi hijo, no tiene ningún tipo de afiliación, ni legal, ni biológica, como este impostor Manuel José dice", dijo la modelo.



"Ahora está desesperado, porque no gano ni un solo punto de la sentencia, yo de él estaría escondido, porque las denuncias se le van a venir", concluyó Arbélaez.

