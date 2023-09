El primer participante en presentarse en la noche de gala del 20 de septiembre fue el Joe Arroyo, interpretando la canción ‘La noche’. Antes de presentarse, se preparó para realizar algunas correcciones vocales con la maestra Yanetsis, pedido expreso de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.



En plena presentación, al imitador se le olvidó ejecutar el característico sonido de caballo que Joe Arroyo hacía en sus conciertos y por el que fue ampliamente conocido.

“Estuviste muy 'joesón' que es el género de él porque esta es una canción muy emblemática, todos la tenemos en la memoria”, empezó Grisales y agregó: “el color está perfecto, me falta que explores un poquito más dentro de las mañas, de los dejes del Joe.”



Y finalizó enfatizando: “los griticos, los gallitos, el caballito y no hiciste ninguno de estos. Volvemos a lo mismo, o sea, estás en lo fácil y como es una nota tan alta, tan aguda entonces que suene la orquesta, la gente”, señaló ‘La Diva de Colombia’. Dicha postura fue respaldada por sus colegas.



Este fue el fuerte llamado de atención que le hizo el jurado, debido a que ya se le habían advertido de esas fallas y que no se la había visto alguna mejora.

Incluso, en medio del capítulo se mostró como la profesora le señalaba en que estaba fallando, indicándole como debía hacerlo para tener un mayor parecido vocal con el Joe Arroyo.



Para hacerla una demostración más explicita, César Escola le pidió al presentador Carlos Calero que imitara el sonido del caballo, característico del Joe Arroyo, ya que este se lo enseñó debido a que tuvo la oportunidad de cantar en tres ocasiones con el músico cartagenero, haciéndolo de manera perfecta.



Como respuesta, el imitador aseguró: “vamos a trabajar para mejorar, para que suene igual al Joe Arroyo”, a lo que Amparo Grisales, le contestó de manera respetuosa y contundente, que debía venir a ser el doble exacto y con las mejoras ya hechas, indicados por el jurado en ocasiones anteriores.

César Escola finalizó diciendo “los demás participantes van evolucionando y traen cositas nuevas, y te vas quedando, por favor, que esto lo puede dejar fuera de competencia”.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

