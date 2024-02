Imágenes del matrimonio de una pareja homosexual en capilla católica desatan polémica

En redes sociales, circula un video de una pareja homosexual que celebró su boda en una ermita -capilla o santuario-, ubicada en El Escorial, Madrid. El evento generó polémica, principalmente en el circulo social de la iglesia católica.

Uno de los sacerdotes que criticó la ceremonia es el padre Juan Manuel Góngora, quien tachó la celebración de "exaltación sodomítica". Cabe aclarar que no hubo un acto religioso ni fue oficializado por los sacerdotes. Los novios se habían casado por los civil días antes.



Varios videos difundidos corresponden al final de la ceremonia, el pasado 24 de febrero, en una ermita, en la finca el Carpillo. Según la página web del lugar, con la desamortización el espacio quedó en manos privadas; sin embargo, no fue hasta 1986 cuando hubo una restauración y comenzó a ofrecerse como espacios para eventos.

"Me pasan este clip, que es público en Instagram. Un acto de exaltación sodomítica acontecido en la ermita de una finca privada de bodas en Madrid. Si son católicos y los invitan a irreverencias semejantes, no sean cómplices de un pecado mortal. Recemos por su conversión", escribió el padre Juan Manuel Góngora en su cuenta de X.



Ante la situación, la Archidiócesis de Madrid habló sobre el uso comercial de las ermitas privadas para estas ceremonias. "El Arzobispado de Madrid no fue informado ni consultado sobre la posibilidad de realizar dicha celebración, siendo un acto unilateral de la finca que tendrá efectos canónicos al respecto", comunicaron en su sitio oficial.

Me pasan este clip, que es público en Instagram. Un acto de exaltación sodomítica acontecido en la ermita de una finca privada de bodas en Madrid.

Si sois católicos y os invitan a irreverencias semejantes, no seáis complices de un pecado mortal. Recemos por su conversión. pic.twitter.com/EpMmVwIyv2 — P. Juan Manuel Góngora (@patergongora) February 25, 2024

Además, aclaró que estos espacios son usados por la iglesia y, en caso de ceremonias, se podrá hacer "salvo autorización expresa del obispado".



Sin embargo, la empresa que gestiona la finca el Campillo ofrece la posibilidad de realizar bodas, siempre que cuenten con la autorización de la parroquia de San Bernabé de El Escorial.

Entonces, al tratarse de una propiedad privada, el templo también acoge ceremonias de tipo civil, como la del video de la pareja que circula en redes sociales.



Usuarios defendieron a la pareja y rechazaron los cuestionamientos: "Como católico ojalá normalicemos esto un día y deje de haber tanto odio en la iglesia", "Hay que defender el amor entre todos" y "Ojala Dios logre llegar a los corazones y terminar el odio".

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO