Las inteligencias artificiales (IA) siguen causando conmoción y un sinfín de críticas a nivel mundial. En esta ocasión, el fotógrafo alemán Boris Eldagsen está en el ‘ojo del huracán’ por haber ganado los Sony Photography Awards con una imagen creada a través de una IA el pasado mes de marzo.



Eldagsen, aseguró que explicó claramente a los organizadores del concurso que iba a utilizar un algoritmo para crear su imagen, y ahora rechaza el galardón.

Por su parte, los organizadores aseguran que, a su entender, el artista les había comunicado que iba a utilizar la IA solo como un apoyo, por lo que fue acusado de haber "mentido deliberadamente", aunque luego retiraron sus señalamientos.



La imagen, de tono sepia, se titula "Pseudoamnesia: The Electrician" y muestra a dos mujeres de frente ante la cámara, en un estilo vagamente antiguo, como si se tratara de una fotografía de principios del siglo XX.



La fotografía es uno de los campos artísticos más afectados por el desembarco de la IA, que permite a cualquiera crear imágenes ultrarrealistas simplemente dialogando con un "chatbox".



El año pasado una obra de arte creada con Inteligencia Artificial ganó un premio en un concurso en Colorado (Estados Unidos) y provocó polémica.



¿Estamos preparados paras las Inteligencias artificiales?



Eldagsen aseguró en entrevistas que su propuesta estaba destinada a provocar debate en torno a la IA: "Concursé como un caradura, para averiguar si las competiciones están preparadas para la llegada de las Inteligencias Artificiales. No lo están", aseguró a la AFP.



Asimismo, explicó en sus redes sociales que: “Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir en premios como este. Son cosas diferentes (...) Necesitamos un debate abierto en el mundo de la fotografía sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no”.



El concurso fotográfico aseguró en un comunicado que, siguiendo los deseos del artista, retiraban la obra y su coronación a la “Mejor foto creativa”.



"Teniendo en cuenta sus acciones y subsiguientes declaraciones, ya no creemos posible mantener un diálogo constructivo con él", explicó Sony World Photography Awards en su comunicado.

