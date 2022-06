El exarquero del Real Madrid y de la selección de España, Iker Casillas, sorprendió a sus seguidores luego de que publicó una foto en sus redes sociales en las calles del centro de Cartagena.



(Siga leyendo: Shakira lo intentó: estos son los mensajes que Piqué nunca le respondió)

Casillas estuvo en las últimas horas reunido con un grupo de niños deportistas del Caribe. El español les habló sobre hábitos alimenticios, salud y ejercicios.



Su visita es parte del programa Casa Herbalife, producto de la alianza de Herbalife Nutrition Norteamérica y LaLiga. Esta fundación apoya a más de 300 niños en el país para mejorar su calidad de vida.



El español está en la ciudad con motivo del encuentro que 50 niños pertenecientes a este hogar ubicado en Barranquilla, tuvieron en la capital de Bolívar. El futbolista también aprovechó para jugar con los menores.



(Le recomendamos: Jessica Cediel preocupa a seguidores tras cirugía por biopolímeros)

De paseo por ‘La heroica’

Iker Casillas está utilizando su paso por Cartagena para conocer más a fondo la ciudad. El ex arquero español se ha mostrado feliz en redes sociales y ha asegurado que le encanta la ciudad



“Silencio, en Cartagena se rueda! Menuda ciudad más bonita” escribió el español en su cuenta de Instagram junto con emoticones de corazón y la bandera de Colombia.



En su cuenta de Twitter, compartió con sus seguidores una foto con las tradicionales mujeres palenqueras que caminan por la ciudad.



"Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo… es una ciudad increíble! Enamorado de ella! #volveré" concluyó el español.

Más noticias

Anuel y Yailin se casaron sorpresivamente en una boda íntima y sencilla

Video: los raros movimientos de cara de Justin Bieber tras parálisis facial

Modelo colombiana fue alcanzada por las llamas cuando iba a tomar un shot

Lucha en MasterChef Celebrity: se viene 'loco' episodio en el reality