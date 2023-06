Los cruceros innovaron la manera de viajar y conectar con el océano, transportando a cientos de pasajeros en barco con los mejores servicios a bordo, por ello, esta manera de viajar es una de las favoritas por los turistas, quienes quieren vivir una experiencia diferente mientras navegan y comparten con sus seres queridos.



En esta ocasión, la embarcación más grande del mundo empezará a navegar el próximo año, este proyecto se llama: Icon of the Seas, le contamos qué características y rasgos distintivos posee.



Este barco hace parte de Royal Caribbean International, compañía líder en cruceros, los cuales son de los más grandes en su infraestructura y pasajeros a bordo, pues la empresa también es propietaria de la flota el Wonder of the Seas, la cual era el crucero más grande, pues mide 362 metros de eslora, es decir la dimensión de un barco tomada a lo largo del eje de proa hacia popa-.

¿Cuáles son sus características?

Icon of the Seas fue construido en los astilleros Meyer Turku, en Finlandia, uno de los principales constructores navales en toda Europa, mide alrededor de 365 metros de eslora y pesa unas 250.800 toneladas, asimismo, tiene capacidad de transportar 5.610 pasajeros y 2.350 tripulantes, según CNN.



De igual manera, parte de su innovación a bordo trae consigo el mayor parque acuático a bordo, el cual tiene seis toboganes, siete piscinas y nueve bañeras de hidromasaje. Es así como Royal Caribbean International presenta al Icon como lo último en tecnología en la línea de cruceros, según el citado medio.



Además, este barco posee más de 40 opciones en el menú alimenticio, en sus bebidas y en su entretenimiento a bordo, como karaoke. Incluso tiene una pista de hielo con shows todos los días, teatros, comercios, cafeterías, salas de arcade, siete piletas de natación, canchas de baloncesto y de fútbol, entre otras actividades.



Hay 28 tipos de alojamiento para todos los gustos y grupos familiares o de pareja, por ello, cuando se abrieron las reservas por primera vez, la compañía logró su propio récord de ventas, según el medio The Business Insider.



También, es el primer barco de Royal Caribbean International propulsado por gas natural licuado (GNL) y tecnología de pilas de combustible, energías limpias, según el mencionado medio.



Para más seguridad el Icon seguirá en pruebas de funcionamiento:

Asimismo, según un comunicado de la compañía, la megaobra que empezó a construirse en el 2022, completó sus pruebas en el mar el 22 de junio.



“El Icon of the Seas recorrió cientos de kilómetros, en los que se comprobaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración", señaló el comunicado.



Según el documento oficial, todas las pruebas se realizaron con eficiencia según el programa acordado, a pesar de que su salida se retrasó debido a las condiciones del viento.



La megaobra seguirá en pruebas a finales de este año y contará con más de 2.000 especialistas a bordo, para que, finalmente, navegue siete noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami durante todo el año, según su página oficial.



