Andrés Silva, un usuario de redes sociales que desarrolló sus estudios universitarios en Bogotá, ha despertado una gran polémica en redes sociales al decidir compartir su historia con un crédito del Icetex.

En su primer mensaje del tema, dijo: "Icetex me reportó a central de riesgo porque les debo 53 centavos (medio peso) desde hace un mes, que hice el último pago. Ya les pagué 120 cuotas a tiempo y varios millones de pesos en intereses".



En el resto de textos, se enfocó en explicar las razones detrás de esa situación.



'53 centavos de deuda'

Muchos jóvenes optan por créditos para realizar sus estudios universitarios. Foto: iStock

"Hace tres meses decidí saldar el total de mi deuda con ICETEX. Solo me faltaban como seis cuotas, entonces agarré mi recibo e hice el pago total. Para pagar, tuve que esperar el desembolso de un dinero que tenía ahorrado, pagué fuera de fecha y dije: 'como estuve un par de días en mora, debe haber un saldo que tendré que pagar'. Cuando me comuniqué, me dijeron: 'la cuenta está al día, no hay saldo en mora'", contó Silva en su primer tuit.



Luego, según dijo, en marzo, entró a su estado de cuenta y tenía un recibo por tres mil pesos por "intereses de mora y una cifra irrisoria de capital pendiente". El joven dice haber pagado el recibo. Sin embargo, este lunes, conforme relató, llamó al Icetex para pedir un paz y salvo y extinguir la relación con esa entidad". Ahí, la mayor sorpresa.



"Me cuentan que el recibo del 5 de marzo tenia 53 centavos de cola que todavía se adeudan. Al 30 de abril tendré 50 días de mora por medio peso. Me instan a pagarlos de inmediato, pues ya tengo un reporte negativo por 30 días de mora y, si no pago pronto, serán 60. Por la cantidad, no me llamaron a cobrar, pero el sistema reporta automáticamente que hay sumas que se adeudan, así sean tan ridículas como la mía", comentó Andrés Silva.



Según dijo, finalmente tuvo que pagar 1.000 pesos como monto mínimo para cancelar la deuda de los "53 centavos".



El Icetex no se ha pronunciado todavía sobre este caso en particular.

ICETEX me reportó a central de riesgo porque les debo 53 centavos (medio peso) desde hace un mes, que hice el último pago. Ya les pagué 120 cuotas a tiempo y varios millones de pesos en intereses. ¿Cómo puede ser? — Andrés Silva Triana (@afsilvat) May 2, 2022

