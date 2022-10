Desde hace semanas empezaron los rumores de que Wanda Nara y Mauro Icardi estarían pasando por otra crisis matrimonial. La pareja ha acostumbrado al público a sus constantes polémicas y separaciones.



Wanda se encuentra desde hace cinco semanas en Argentina para participar en la grabación del reality show ‘¿Quién es la máscara?’. Por su parte, el futbolista fue traslado al Galatasaray por lo que se mudó a Turquía hace unos meses.



Wanda Nara es 13 años mayor que L-gante

Mientras Wanda ha estado en Buenos Aires, se ha visto rodeada de rumores de separación. La famosa escribió en su cuenta de Instagram hace unos días que se encontraba soltera y ya había terminado su largo matrimonio con Icardi.



Los fanáticos empezaron a especular que tendría un romance L-gante después de que aparecieran muy cercanos en varias fotografías. El joven es un cantante de cumbia, de 22 años, que ha alcanzado gran reconocimiento en Argentina.



Este fin de semana salieron a luz nuevas pruebas de que estarían juntos. Nara acompañó al artista a una gira de conciertos que hizo por varias discotecas de la región. En una de ellas, en Quilmes, fueron captados mientras se besaban.



Las imágenes desataron miles de comentarios en redes por parte de los internautas, que hicieron bromas sobre el tema. Hace menos de un año, Wanda e Icardi pasaron por una breve separación luego de que se conociera una supuesta infidelidad del futbolista.

Icardi desmiente que se hayan separado

En medio del escándalo por la relación de Wanda y L-Gante, el futbolista insiste en que no se han separado. Semanas atrás, mientras Wanda decía en su cuenta de Instagram que el matrimonio había acabado, Icardi la retaba negando las afirmaciones. Incluso llegó a decir que no le creyeran a ella y que los dos estarían esperando un bebé.



“Quiero aclarar que no estoy enfermo, que no estoy loco, como dijeron, por poner un posteo con la madre de mis hijas, con la mujer con la que todavía estamos casados. La conozco mejor que nadie, pero llegamos a un punto en el que no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero por su comportamiento, por sus actitudes”, indicó.



Tras las fotografías de Wanda y el cantante, el jugador realizó una transmisión en vivo para aclarar el tema. En la grabación, contestó preguntas de sus seguidores y aseguró que no se han separado. Icardi se encuentra ahora mismo al cuidado de los cinco hijos de la pareja, de los cuales tres son de Wanda y su exesposo.



“Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir. Todo esto que está pasando no es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, señaló el argentino ante las más de 100 mil personas que observaron el en vivo.



El deportista expresó que los niños están decepcionados y enojados con su mamá. Además, afirmó que la mujer viajará proximamente a Turquía y arreglaran todos sus problemas. Icardi se mostró confiado de que pronto volverán a estar juntos.

