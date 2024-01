Ibuprofeno: ¿quiénes pueden consumir este medicamento y bajo que condiciones?

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más conocidos, puesto que tiene diversos usos, ya que puede disminuir la fiebre, la inflamación, el dolor muscular, la artritis, los cólicos menstruales, el resfriado común, el dolor de muelas y el dolor de espalda, según Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).



(Lea también: Estos son los alimentos pueden dar positivo en prueba de alcoholemia, según estudio).



Cabe recalcar que este fármaco es un antiinflamatorio no esteroideo y que su uso excesivo puede ser perjudicial para la salud, por lo que si este es formulado por algún especialista en salud debe seguir sus recomendaciones al pie de la letra.

La dosis correcta para ingerir este medicamento va a depender de la edad, el sexo, el peso, condición médica y la tolerancia individual. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la dosis máxima diaria en adultos es de 2.400 miligramos.



Mientras que en los adolescentes comprendidos en edades entre 12 a 18 años es de 1.600 miligramos. Estas dosis debe ser proporcional a los síntomas que el paciente presente, de acuerdo con el medio mencionado anteriormente.



(Siga leyendo: ¿Qué debe saber sobre el ibuprofeno 800?).

Recomendaciones de uso del ibuprofeno



Este fármaco solo se consume para aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación, la rigidez de la osteoartritis, la artritis reumatoide y cólicos menstruales. Pero el que se ofrece en la venta libre se usa para reducir la fiebre, aliviar cefaleas, dolor muscular, artritis, resfriados comunes, dolor de muelas y de espalda, según ‘MedlinePlus’.



Este medicamento actúa deteniendo la producción del cuerpo de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación. Por lo general, se toma de tres a cuatro veces al día para la artritis, cada cuatro o seis horas para el dolor.



Los adultos y niños mayores de 12 años pueden ingerir el ibuprofeno de venta libre cada cuatro a seis horas, según el dolor o la fiebre que presente, pero no más de cuatro dosis en 24 horas, pues puede presentar efectos secundarios por el exceso de uso.



(De interés: El peligro de abusar de fármacos que combinan ibuprofeno y codeína).

Tenga en cuenta que quienes toman estos medicamentos tienen un riesgo más alto de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral, que aquellos que no lo consumen. Cabe aclarar que estos eventos pueden ocurrir sin previo aviso y pueden causar la muerte, de acuerdo con ‘MedlinePlus’.



Por tal motivo, no es recomendable que ingiera ibuprofeno si tuvo uno de estos ataques recientemente, a menos de que su médico se lo indique. Si presenta dolores de pecho, dificultad para respirar, debilidad en una parte específica del cuerpo o dificultad para hablar, debe ir inmediatamente a emergencias.



Recuerde no automedicarse, pues al no tener las dosis exactas para su condición puede presentar alguno de los efectos secundarios mencionados anteriormente, por lo que es necesario que para su consumo se comunique con su médico de confianza.

Tomar mucho Ibuprofeno puede hacer que el dolor se vuelva crónico

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO