El mundo del streaming tiene los ojos puestos en Ibai Llanos y AuronPlay, debido al fuerte cruce de palabras que han mantenido en redes sociales a causa de la polémica que se generó por las votaciones de los premios Esland. Según Raúl Álvarez, nombre de pila de catalán, las los jurados son una “completa farsa”.



El evento premia a los mejores streamers del planeta y sus actuaciones en el mundo de las transmisiones en vivo con el fin de integrar a los exponentes más visibles de la industria. Este año Llanos se llevó el premio a “Mejor streamer del año”, según los votantes, por la diversidad de eventos en los que marcó récords de audiencia a nivel internacional.

Este hecho no fue del agrado de AuronPlay, quien, con notable molestia, arremetió contra la organización y el sistema de votación, pues afirma que están haciendo todo lo posible para que no gane el trofeo.



"Si el año que viene soy nominado a streamer del año, renuncio a esa categoría mientras siga este sistema de votación con gente que va a hacer todo lo posible para que yo no me lo lleve (...) Si pones a esa gente de jurado está claro que me van a quitar todos los premios", dijo en referencia a que entre el jurado se encuentran amigos de Ibai.



"Si es por la comunidad, hasta me llevo a TheGrefg a casa (...) No pienso ser perrito faldero. Si el sistema sigue, no participaré. Se hace todo lo posible para que nunca gane un premio. ¿Me pegas? Me ca* en tu p* madre, y por eso últimamente estoy más porculero, ya me he cansado (sic)", agregó airadamente.



Ante el hecho, AuronPlay ha decidido bloquear a Llanos de la mayoría de sus redes sociales, siendo Twitter las más importante, pues allí se arman las polémicas más comentadas del mundo del streaming.



Ibai responde



Ibai Llanos no se ha quedado callado y tras su regreso de México, país donde se llevó a cabo la gala, le salió al paso a Raúl Álvarez y, de manera tajante, respondió las críticas que el de Badalona estaba lanzando contra el evento.

Ibai responde a AuronPlay. Foto: Instagram: @ibaillanos

"Me está pareciendo alucinante y repito que me la pela lo que digan en TikTok, que no lo estoy diciendo por TikTok (...) Que me está diciendo un tío que está stremeando al lado de mi. O sea lo está diciendo un tío que luego quiere venir a la Velada, que me da un abrazo y que me dice que muy buen trabajo (sic)”, dijo inicialmente criticando la supuesta hipocresía de AuronPlay.



"Pero creo que hay un límite ya de decir 'tío esto es un recochineo, os estoy leyendo en Twitter, os sigo... habéis venido a mi casa a comer, luego queréis que os invite a un evento'. ¿Qué es esto? (sic)", agregó.



Luego, responde a la defensa del barcelonés al aclarar que los comentarios no iban dirigidos contra Llanos, sino contra los jurados; no obstante, esto no caló bien con el amigo del Kun Agüero y finalizó su postura con preguntas capciosas.



"Pero cómo que no es por mí si me estáis diciendo que he pegado un robo y lo he ganado por mis amigos", concluyó.

