Ibai Llanos es uno de los streamers más importantes de la actualidad. Con más de 11 millones de seguidores en la plataforma de videos en vivo Twitch, a logrado juntar una gran fanaticada con su carisma y constancia.



Aunque desde 2014 se dedica los videojuegos, también ha mostrado en su contenido la gran pasión que tiene por el fútbol internacional y, principalmente, español. Pero, al parecer, esta no fue lo suficientemente fuerte para que él dejara de lado sus principios.

"Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección española a Catar a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy. No lo voy a hacer", dijo el influencer español al respecto de la propuesta.

Aunque no fue explícito con respecto a las razones por las que se negó ante la propuesta, sí mencionó el documental seriado de Netflix estrenado hace unos días 'Los entresijos de la Fifa', que cuenta con entrevistas y material exclusivo nunca antes revelado.



En este se narran varios escándalos de corrupción que ha enfrentado la Federación Internacional de Fútbol, así como los costos y los procesos que atraviesan los organizadores del Mundial, que es uno de los eventos más importantes del deporte internacional.

"Todos sabemos lo que ha ocurrido en el Mundial de Catar. (...) Alguno del chat sabrá qué tipo de documental es. (Trata) sobre toda la corrupción que ha habido en torno al Mundial de Catar y sobre como fue elegido, fuera de lo que es Catar como país", aseguró el creador de contenido sobre la producción.

Y es que son múltiples las ONGs que han denunciado la violación de derechos humanos en Catar, que tiene políticas prohibicionistas contra la comunidad LGBTIQ+, las mujeres y ciertas comunidades históricamente vulneradas.



“En Catar funcionan tribunales de la ley de la Sharia, bajo las cuales es técnicamente posible la imposición de la pena de muerte a hombres musulmanes que sean encontrados culpables de haber mantenido relaciones sexuales consensuales con otro varón adulto”, dice la ley de ese país.

También se pronunció sobre los cambios en el calendario futbolístico a nivel internacional a causa de la escogencia del país árabe como sede, ya que las temperaturas extremas que se pueden experimentar allí no permitieron que se llevara a cabo a mitad de año, como suele ser siempre.

Finalmente, preguntó a sus seguidores si creen que es posible que los futbolistas y las federaciones logren hacer algo para frenar el torneo, como por ejemplo no presentarse: "Fuera del romanticismo de la lucha del pueblo, habría tantas presiones de tantos sitios que habría gente que, negándose, yo no sé la que se podría liar".

Dio el ejemplo de Kylian Mbappé, haciendo referencia a los negocios, la cantidad de dinero que se maneja en ese medio y al "blanqueamiento" que han invertido en el torneo: "Yo no sé a ese chaval lo que le pueden llegar a hacer (...) Yo no sé lo que ocurre, pero me estoy imaginando cosas turbias, piensa mal y acertarás".

